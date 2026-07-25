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Lando Norris in pole a Budapest
Il britannico scatterà davanti a Hamilton e Leclerc
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Lando Norris in pole a Budapest
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Lando Norris in pole a Budapest
Il britannico scatterà davanti a Hamilton e Leclerc
Lando Norris in pole a Budapest
Il britannico scatterà davanti a Hamilton e Leclerc
BUDAPEST - Al Gran Premio di Ungheria, undicesima tappa del Mondiale, sarà il campione del mondo in carica Lando Norris a scattare davanti a tutti.
Nelle qualifiche il britannico - alla sua 17esima pole in carriera - ha preceduto le due Ferrari, quella di Lewis Hamilton (secondo ad appena 12 millesimi) e di Charles Leclerc (terzo). Seguono il ledare della generale Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell.
La gara è in programma domani alle 15.
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