Tre punti per il Basilea
I renani hanno espugnato Ginevra grazie al rigore trasformato da Celar al 78'.
Pari fra Losanna e GC
I renani hanno espugnato Ginevra grazie al rigore trasformato da Celar al 78'.
Pari fra Losanna e GC
GINEVRA - A due mesi di distanza dal clamoroso titolo conquistato dal Thun, si è rimessa in moto la Super League, in attesa del Lugano in campo domani all'AIL Arena contro il Vaduz. Dopo il deludente campionato della scorsa stagione, il Basilea di Lichtsteiner ha esordito con una vittoria per 1-0 a Ginevra contro il Servette. A decidere la sfida è stato il rigore trasformato al 78' dall'ex Lugano Celar.
Difficile da interpretare la prestazione dei renani che, al di là del penalty, non hanno mai effettuato un tiro nello specchio della porta nell'arco dei 90'. Soltanto in un'occasione si sono resi pericolosi, quando - al 23' - hanno colpito la traversa con Daniliuc.
Nell'altra partita giocata alle 18 Losanna e Grasshopper hanno pareggiato 1-1. Al vantaggio vodese firmato da Bah Mendes al 33', le Cavallette hanno risposto con Bengondo all'81'.