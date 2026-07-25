Tre punti per il Basilea

Difficile da interpretare la prestazione dei renani che, al di là del penalty, non hanno mai effettuato un tiro nello specchio della porta nell'arco dei 90'. Soltanto in un'occasione si sono resi pericolosi, quando - al 23' - hanno colpito la traversa con Daniliuc.

Nell'altra partita giocata alle 18 Losanna e Grasshopper hanno pareggiato 1-1. Al vantaggio vodese firmato da Bah Mendes al 33', le Cavallette hanno risposto con Bengondo all'81'.