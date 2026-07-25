La 20esima tappa a Carapaz

A dominarla, con arrivo proprio all'Alpe d'Huez, è stato Richard Carapaz, al suo secondo successo in questa edizione della Grande Boucle. L'ecuadoriano - che oggi si è anche assicurato matematicamente la maglia a pois conquistando tre GPM - ha ripreso un Sepp Kuss in difficoltà (caduto due volte) a quattro km dall'arrivo, precedendo al traguardo Remco Evenepoel di 26 secondi e l'appena citato Kuss di 31. A 1'05'' è giunto il leader della generale Tadej Pogacar, in compagnia del compagno Isaac Del Toro (quinto).

Da segnalare infine che la tappa conclusiva di domani, inizialmente prevista su 133 chilometri da Thoiry a Parigi, sarà accorciata a 89 chilometri a causa dell’emergenza incendi che sta colpendo alcune regioni della Francia. La decisione, si legge nel comunicato congiunto della Prefettura di Polizia di Parigi e dell’organizzazione del Tour de France, è stata presa per rafforzare gli interventi nelle aree interessate dai roghi.