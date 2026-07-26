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Scatta il campionato del Lugano

Questo pomeriggio alle 16.30 i bianconeri affronteranno la neo-promossa Vaduz. Sarà l'esordio assoluto nel nuovo stadio in Super League
Scatta il campionato del Lugano
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Scatta il campionato del Lugano
Questo pomeriggio alle 16.30 i bianconeri affronteranno la neo-promossa Vaduz. Sarà l'esordio assoluto nel nuovo stadio in Super League
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo l'antipasto servito giovedì con la gara di Conference League vinta 1-0 contro i kosovari del Dukagjini, l'AIL Arena si appresta a vivere un altro grande appuntamento, ovvero la prima sfida ufficiale di Super League, in programma oggi alle 16.30. Per il club, per i tifosi e per tutta la città, il debutto in campionato nel nuovo stadio rappresenta molto più dei primi novanta minuti. È un momento destinato a entrare nella storia, un momento che rimarrà nella mente dei tifosi per sempre.

Sul campo il Lugano parte con i favori del pronostico contro una neopromossa come il Vaduz, ma l'attenzione sarà inevitabilmente - almeno per oggi - rivolta anche e soprattutto a ciò che accadrà sulle tribune. La prima entrata delle squadre, l'emozione dei tifosi, l'atmosfera di uno stadio chiamato a diventare il cuore del calcio cittadino.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)

La squadra di Mattia Croci-Torti arriva al debutto con l'obiettivo di confermare le proprie ambizioni e regalare ai propri sostenitori un pomeriggio da ricordare. Di fronte ci sarà un Vaduz pronto a recitare il ruolo di guastafeste, deciso appunto a rovinare la festa inaugurale dei bianconeri. Sulla falsariga di ciò che fece dodici mesi fa il Thun che, da neopromosso, si impose all'esordio a Cornaredo: fu l'inizio di un cammino trionfale per i bernesi di Mauro Lustrinelli, culminato poi con il clamoroso titolo.

Quello che vedremo nel pomeriggio sarà un Lugano ancora sperimentale e tutt'altro che definitivo. Le questioni in sospeso e le caselle da riempire restano molte. La speranza dei tifosi è che il mercato, sin qui piuttosto statico, come d'altronde per tutte le altre squadre di Super, possa riservare qualche scintillante fuoco d'artificio nelle prossime settimane. Se questa squadra vorrà davvero ambire al titolo, serviranno infatti necessariamente due o tre innesti di peso.

A proposito di mercato, nelle scorse ore è emersa la notizia di un possibile arrivo: i bianconeri sarebbero infatti vicini all'ingaggio del nazionale uzbeko Bekhruz Karimov, protagonista al recente Mondiale con la selezione guidata da Fabio Cannavaro. Il 18enne terzino destro è attualmente tesserato al Surkhon Termiz, club militante nel massimo campionato del suo Paese.

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