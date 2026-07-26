Scatta il campionato del Lugano

La squadra di Mattia Croci-Torti arriva al debutto con l'obiettivo di confermare le proprie ambizioni e regalare ai propri sostenitori un pomeriggio da ricordare. Di fronte ci sarà un Vaduz pronto a recitare il ruolo di guastafeste, deciso appunto a rovinare la festa inaugurale dei bianconeri. Sulla falsariga di ciò che fece dodici mesi fa il Thun che, da neopromosso, si impose all'esordio a Cornaredo: fu l'inizio di un cammino trionfale per i bernesi di Mauro Lustrinelli, culminato poi con il clamoroso titolo.

Quello che vedremo nel pomeriggio sarà un Lugano ancora sperimentale e tutt'altro che definitivo. Le questioni in sospeso e le caselle da riempire restano molte. La speranza dei tifosi è che il mercato, sin qui piuttosto statico, come d'altronde per tutte le altre squadre di Super, possa riservare qualche scintillante fuoco d'artificio nelle prossime settimane. Se questa squadra vorrà davvero ambire al titolo, serviranno infatti necessariamente due o tre innesti di peso.