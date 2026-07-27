Nick Shore a Lugano almeno fino a fine ottobre

Tra il 2020 e il 2026 la sua carriera è proseguita nelle migliori leghe europee dove ha indossato i colori del Dukla Trencin in Slovacchia, del Sibir Novosibirsk in Russia, di Zugo e Ambrì in Svizzera e infine dell’HV 71 e del Linköping in Svezia. Con 35 partite e 35 punti Shore ha soprattutto dato un corposo colpo di mano allo Zugo nella seconda parte della stagione 2020/2021 per la prima cavalcata verso il titolo svizzero. Nel 2022 ha fatto parte della Nazionale USA che ha disputato i Giochi Olimpici di Pechino.