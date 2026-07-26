Pazzo YB: domina, si fa riprendere e poi travolge il Sion

La gioia del Sion, però, è durata pochissimo. Al 65' Imeri ha disegnato un calcio d'angolo perfetto e Essende, con un imperioso colpo di testa, ha riportato avanti lo Young Boys. Cinque minuti più tardi Racioppi ha evitato il tracollo con una straordinaria parata a tu per tu con Fernandes, lanciato in porta da un assist illuminante di Sanches. Ma al 71' il portiere vallesano non ha potuto nulla: Monteiro si è procurato un calcio di rigore e dal dischetto Essende ha firmato la doppietta personale, chiudendo definitivamente i conti.