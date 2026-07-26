Pazzo YB: domina, si fa riprendere e poi travolge il Sion
Succede di tutto a Berna: i gialloneri volano sul 2-0, incassano il pareggio nella ripresa e reagiscono con due gol per conquistare i primi tre punti della stagione.
Succede di tutto a Berna: i gialloneri volano sul 2-0, incassano il pareggio nella ripresa e reagiscono con due gol per conquistare i primi tre punti della stagione.
|18
|Joel Mall
|27
|Lewin Blum 77'
|30
|Sandro Lauper
|15
|Cedric Zesiger
|33
|Stefan Bukinac 58'
|7
|Alan Virginius 25'
|8
|Armin Gigovic 57'
|6
|Edimilson Fernandes
|11
|Joel Monteiro 77'
|10
|Alvyn Sanches
|99
|Samuel Essende
|39
|Darian Males
|25
|Felix Emmanuel Tsimba
|3
|Jaouen Hadjam 58'
|13
|Dominik Pech 57'
|40
|Dario Marzino
|5
|Gregory Wuethrich
|29
|Kastriot Imeri 25'
|23
|Loris Benito 77'
|22
|Isaac Schmidt 77'
|Anthony Racioppi
|1
|Numa Lavanchy
|14
|Noe Sow
|5
|Jan Kronig
|17
|Nias Hefti
|20
|74' Ilyas Chouaref
|7
|75' Ali Kabacalman
|88
|Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira
|8
|46' Theo Berdayes
|29
|46' Liam Chipperfield
|21
|46' Josias Lukembila
|9
|46' Fode Sylla
|37
|Marquinhos Cipriano
|6
|Adrien Llukes
|22
|Ryan Kessler
|38
|Francesco Ruberto
|12
|75' Donat Rrudhani
|77
|74' Rilind Nivokazi
|33
|46' Winsley Boteli
|13
|46' Franck Surdez
|19
BERNA - Dopo la disastrosa scorsa stagione, lo Young Boys ha inaugurato il nuovo campionato con una vittoria tanto preziosa quanto sofferta. I bernesi hanno infatti piegato il Sion per 4-2 al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. Avanti di due reti dopo appena 40 minuti, i gialloneri si sono fatti rimontare, prima di ritrovare il guizzo decisivo nella ripresa.
A sbloccare il risultato è stato Blum al 22', il più lesto di tutti a risolvere una mischia furibonda nell'area vallesana. Poco prima dell'intervallo è arrivato anche il raddoppio firmato da Alvyn Sanches: servito alla perfezione da Imeri, il numero 10 dell'YB ha lasciato partire un preciso sinistro dal limite che non ha lasciato scampo a Racioppi. Un gol pesante anche in ottica Nazionale, con Murat Yakin che avrà certamente preso nota.
Quando la partita sembrava ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa, il Sion ha riaperto tutto con una prodezza di Kronig: un missile da distanza siderale che ha sorpreso Mall e mandato le squadre al riposo sul 2-1.
Nella ripresa gli ospiti hanno cambiato marcia grazie agli ingressi di Surdez e, soprattutto, di Boteli. Ed è stato proprio il giovane attaccante dell'Under 21 svizzera, uno dei prospetti più interessanti del calcio elvetico, a firmare il pareggio appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo.
La gioia del Sion, però, è durata pochissimo. Al 65' Imeri ha disegnato un calcio d'angolo perfetto e Essende, con un imperioso colpo di testa, ha riportato avanti lo Young Boys. Cinque minuti più tardi Racioppi ha evitato il tracollo con una straordinaria parata a tu per tu con Fernandes, lanciato in porta da un assist illuminante di Sanches. Ma al 71' il portiere vallesano non ha potuto nulla: Monteiro si è procurato un calcio di rigore e dal dischetto Essende ha firmato la doppietta personale, chiudendo definitivamente i conti.
Dopo il rocambolesco pareggio, lo Young Boys ha ritrovato ordine e lucidità, spegnendo le ultime speranze del Sion e conquistando i primi tre punti della nuova Super League. Un successo che non cancella tutte le incognite, ma rappresenta senza dubbio un primo, importante segnale di ripartenza.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|2
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Basilea
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|FC Lausanne-Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|6
|Lugano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Vaduz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|S.Gallo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Zurigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Servette
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|11
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2