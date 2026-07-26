Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Tra le voci più critiche c'è anche quella della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, che definisce la scelta della FIGC «un grave errore». In un lungo messaggio pubblicato su X, l'eurodeputata sottolinea che il punto non è stabilire se Pirlo sia o meno filorusso. «Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata. Non è stata una semplice partita di calcio, ma un tassello della strategia con cui Mosca cerca di dimostrare che tutto può continuare come se nulla fosse. La Nazionale italiana rappresenta l'Italia nel mondo. E l'Italia è dalla parte dell'Ucraina, dell'Unione europea e del diritto internazionale».

Una polemica che, sempre secondo il Corriere, avrebbe iniziato a creare qualche imbarazzo anche ai vertici del calcio italiano. Il quotidiano sostiene infatti che il presidente federale Giovanni Malagò sarebbe sempre meno convinto della scelta compiuta.