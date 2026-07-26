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Kayak cross, doppietta storica per i fratelli Marx

I Mondiali di Oklahoma City hanno sorriso ai Marx: Alena si è laureata campionessa del mondo di kayak cross, mentre suo fratello Dimitri ha conquistato l’argento.
Kayak cross, doppietta storica per i fratelli Marx
IMAGO/ZUMA Press
Si tratta del secondo titolo mondiale per la bernese.
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Kayak cross, doppietta storica per i fratelli Marx
I Mondiali di Oklahoma City hanno sorriso ai Marx: Alena si è laureata campionessa del mondo di kayak cross, mentre suo fratello Dimitri ha conquistato l’argento.
SPORT: Risultati e classifiche

OKLAHOMA CITY - Giornata storica per la Svizzera ai Mondiali di canoa in corso a Oklahoma City. Sabato i riflettori sono stati tutti per i fratelli Marx: Alena ha conquistato il titolo mondiale nel kayak cross olimpico, mentre il fratello maggiore Dimitri ha centrato la medaglia d’argento.

A 25 anni, Alena Marx ha così ottenuto il suo secondo titolo iridato, a un anno dall’oro nel kayak cross individuale a cronometro. La bernese ha dominato la finale, riscattando anche le (deludenti) prove precedenti: quarto posto nel kayak monoposto classico due giorni prima e dodicesimo nel cross individuale in apertura.

Dopo l’eliminazione ai quarti alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella prima edizione olimpica della disciplina, Marx si è imposta proprio sul campo che ospiterà le gare di Los Angeles 2028. Il successo arricchisce un palmarès che comprende già due titoli europei.

Pochi minuti dopo il trionfo di Alena, è arrivato anche il risultato di Dimitri Marx. Il 27enne ha conquistato l’argento alle spalle del ceco Vit Prindis, firmando il suo primo podio mondiale. Operato a una spalla lo scorso anno, il vice-campione europeo 2021 è tornato così ai massimi livelli.

Meno brillante la prova di Martin Dougoud. Il 35enne ginevrino si è fermato alla finale per il settimo posto, chiudendo la giornata in quella posizione. Tornerà comunque dalla trasferta americana con una medaglia di bronzo, conquistata nella prova a squadre insieme a Jan Rohrer e Gelindo Chiarello.

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