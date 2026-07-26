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Il Lugano esordisce anche in campionato - SEGUI LIVE
La squadra di Croci-Torti ospita il neopromosso Vaduz alla AIL Arena.
Ti-Press
Fonte RED
Il Lugano esordisce anche in campionato - SEGUI LIVE
La squadra di Croci-Torti ospita il neopromosso Vaduz alla AIL Arena.
Super League26.07.2026
LIVE2° tempo
Lugano
2 - 1
Vaduz
Giornata 1
82'
Leon Schaffran
Espulsione
80'
Dominik Schwizer
Malik Sawadogo
74'
Marcel Monsberger
71'
Lutfi Dalipi
Assist: Dejan Sorgic
2-1
Kevin Behrens
Yanis Cimignani
70'
Mattia Zanotti
Elias Pihlstrom
70'
67'
Milos Cocic
Julian Stark
Daniel Dos Santos
Ahmed Kendouci
60'
Dereck Alessandro Moncada Arguijo
Renato Steffen
59'
58'
Mischa Eberhard
Juan Cabrera
57'
Nicolas Hasler
Mischa Beeli
46'
Dejan Sorgic
Dejan Djokic
Intervallo
2-0
Lars Lukas Mai
Assist: Renato Steffen
37'
Antonios Papadopoulos
32'
1-0
Antonios Papadopoulos
Assist: Lars Lukas Mai
29'
Calcio d'inizio
AllenatoreMattia Croci-Torti3-4-1-2
Formazione di partenza
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|18
|Joel Bichsel
|21
|Yanis Cimignani 70'
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi
|7
|Ezgjan Alioski
|14
|Ahmed Kendouci 60'
|24
|Elias Pihlstrom 70'
|11
|Renato Steffen 59'
Sostituti
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro
|23
|Gjan Ajdin
|44
|Joao Victor Schlickmann Carbone
|46
|Mattia Zanotti 70'
|91
|Kevin Behrens 70'
|4
|Damian Kelvin
|27
|Daniel Dos Santos 60'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 59'
4-3-1-2
AllenatoreMarc Schneider
Formazione di partenza
|Leon Schaffran
|25
|57' Mischa Beeli
|14
|Niklas Lang
|27
|Liridon Berisha
|5
|80' Malik Sawadogo
|29
|67' Julian Stark
|17
|Luca Mack
|20
|58' Juan Cabrera
|10
|Lutfi Dalipi
|11
|46' Dejan Djokic
|19
|Marcel Monsberger
|9
Sostituti
|Luca Celentano
|37
|Denis Simani
|6
|Benjamin Buchel
|1
|67' Milos Cocic
|28
|Mats Hammerich
|23
|46' Dejan Sorgic
|39
|58' Mischa Eberhard
|22
|80' Dominik Schwizer
|7
|57' Nicolas Hasler
|4
LUGANO - Il Lugano esordisce in campionato ospitando il neopromosso Vaduz. Una AIL Arena vestita a festa spera di poter festeggiare la seconda vittoria, dopo quella che i bianconeri hanno ottenuto nel Q2 di Conference League.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|2
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Basilea
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|FC Lausanne-Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|6
|Lugano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Vaduz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|S.Gallo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Zurigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Servette
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|11
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 26.07.2026 17:10
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