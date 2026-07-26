«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»

LUGANO - È stato il grande protagonista della serata. Ha firmato il primo gol ufficiale del Lugano in Super League alla AIL Arena, ha sfiorato la doppietta in più occasioni e ha guidato i bianconeri verso i primi tre punti della stagione. Antonios Papadopoulos si gode il momento, ma invita subito a guardare avanti. «L'anno scorso avevamo iniziato il campionato nel peggiore dei modi, mentre quest'anno nel giro di pochi giorni abbiamo ottenuto due vittorie», sottolinea il difensore tedesco. «Nel calcio quello che conta è il risultato e noi lo abbiamo portato a casa. Adesso, però, non possiamo rilassarci: mercoledì ci aspetta una partita fondamentale in Kosovo e vogliamo continuare il nostro cammino europeo».