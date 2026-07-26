«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»
Papadopoulos si gode il primo gol ufficiale in Super League nel nuovo stadio, ma guarda già al Kosovo. Croci-Torti: «Vittoria importante, ora dobbiamo crescere».
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|18
|Joel Bichsel
|21
|Yanis Cimignani 70'
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi
|7
|Ezgjan Alioski 90' +3
|14
|Ahmed Kendouci 60'
|24
|Elias Pihlstrom 70'
|11
|Renato Steffen 59'
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro
|23
|Gjan Ajdin
|44
|Joao Victor Schlickmann Carbone 90' +3
|46
|Mattia Zanotti 70'
|91
|Kevin Behrens 70'
|4
|Damian Kelvin
|27
|Daniel Dos Santos 60'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 59'
|Leon Schaffran
|25
|57' Mischa Beeli
|14
|Niklas Lang
|27
|Liridon Berisha
|5
|80' Malik Sawadogo
|29
|67' Julian Stark
|17
|Luca Mack
|20
|58' Juan Cabrera
|10
|Lutfi Dalipi
|11
|46' Dejan Djokic
|19
|Marcel Monsberger
|9
|Luca Celentano
|37
|Denis Simani
|6
|Benjamin Buchel
|1
|67' Milos Cocic
|28
|Mats Hammerich
|23
|46' Dejan Sorgic
|39
|58' Mischa Eberhard
|22
|80' Dominik Schwizer
|7
|57' Nicolas Hasler
|4
LUGANO - È stato il grande protagonista della serata. Ha firmato il primo gol ufficiale del Lugano in Super League alla AIL Arena, ha sfiorato la doppietta in più occasioni e ha guidato i bianconeri verso i primi tre punti della stagione. Antonios Papadopoulos si gode il momento, ma invita subito a guardare avanti. «L'anno scorso avevamo iniziato il campionato nel peggiore dei modi, mentre quest'anno nel giro di pochi giorni abbiamo ottenuto due vittorie», sottolinea il difensore tedesco. «Nel calcio quello che conta è il risultato e noi lo abbiamo portato a casa. Adesso, però, non possiamo rilassarci: mercoledì ci aspetta una partita fondamentale in Kosovo e vogliamo continuare il nostro cammino europeo».
Papadopoulos non sottovaluta il Dukagjini. «Sarà una gara difficile, contro una squadra molto ostica. Dovremo giocare con semplicità, senza lasciarci condizionare dall'ambiente. Anche oggi non è stato facile: il Vaduz è una buona squadra e a tratti ci ha messo in difficoltà. Sul 2-0 avremmo dovuto chiuderla definitivamente. Le occasioni per segnare il terzo gol non sono mancate e avrebbero ucciso la partita».
Il "Papa" si gode anche un primato destinato a restare nella storia del club. «Sono orgoglioso di aver segnato il primo gol ufficiale nel nuovo stadio, ma la cosa più importante resta sempre la squadra. Giocare qui è fantastico: il terreno è eccezionale e l'atmosfera era incredibile. Questa deve diventare una vera roccaforte per il Lugano».
Dello stesso avviso anche Mattia Croci-Torti, che preferisce concentrarsi soprattutto sui tre punti. «Oggi contava vincere e alla fine ci siamo riusciti. È un successo che ci fa bene», afferma il tecnico bianconero. «Abbiamo creato tante occasioni e avremmo dovuto chiudere prima la partita. Il gol subito ci ha complicato un po' le cose, ma l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto».
Croci-Torti, però, sa che c'è ancora margine di crescita. «Possiamo e dobbiamo migliorare alcune dinamiche. C'era pressione, era la prima di campionato nella nuova casa, ma ho visto una squadra libera di testa. Va dato merito anche al Vaduz, che ci ha creato qualche difficoltà. Noi, però, non siamo mai andati nel panico e ci portiamo a casa una vittoria meritata».
Il tecnico applaude anche il lavoro svolto sulle palle inattive, decisive con i gol di Papadopoulos e Mai. «Sono reti frutto del lavoro che facciamo ogni settimana in allenamento. Peccato per la traversa colpita da Behrens, perché avrebbe chiuso definitivamente la partita».
Spazio anche ai singoli. «Bichsel lo conoscevo molto bene: è un giocatore affidabile, concentrato e capace di vincere tanti duelli. Philström è veloce, ha qualità interessanti e un ottimo potenziale. Kendouci può darci una mano, così come tutti gli altri. Ho voluto ruotare la squadra perché questa stagione sarà lunga e tutti saranno importanti».
Infine, uno sguardo al mercato e all'atmosfera respirata alla AIL Arena. «Sappiamo che ci servono ancora alcuni rinforzi, ma dovranno arrivare giocatori con la giusta mentalità e la voglia di aiutarci. L'entusiasmo vissuto oggi nello stadio mi è piaciuto tantissimo: sarà una spinta enorme per la squadra e potrà fare davvero la differenza nel corso della stagione».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|2
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|4
|S.Gallo
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|5
|Basilea
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|FC Lausanne-Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|8
|Vaduz
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|9
|Zurigo
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|10
|Servette
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|11
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2