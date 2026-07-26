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«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»

Papadopoulos si gode il primo gol ufficiale in Super League nel nuovo stadio, ma guarda già al Kosovo. Croci-Torti: «Vittoria importante, ora dobbiamo crescere».
«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»
Ti-Press
di U. M.Inviato esterno
«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»
Papadopoulos si gode il primo gol ufficiale in Super League nel nuovo stadio, ma guarda già al Kosovo. Croci-Torti: «Vittoria importante, ora dobbiamo crescere».
Super League26.07.2026
Lugano
2 - 1
Vaduz
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - È stato il grande protagonista della serata. Ha firmato il primo gol ufficiale del Lugano in Super League alla AIL Arena, ha sfiorato la doppietta in più occasioni e ha guidato i bianconeri verso i primi tre punti della stagione. Antonios Papadopoulos si gode il momento, ma invita subito a guardare avanti. «L'anno scorso avevamo iniziato il campionato nel peggiore dei modi, mentre quest'anno nel giro di pochi giorni abbiamo ottenuto due vittorie», sottolinea il difensore tedesco. «Nel calcio quello che conta è il risultato e noi lo abbiamo portato a casa. Adesso, però, non possiamo rilassarci: mercoledì ci aspetta una partita fondamentale in Kosovo e vogliamo continuare il nostro cammino europeo».

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Il Papa battezza l'esordio all'AIL Arena

Papadopoulos non sottovaluta il Dukagjini. «Sarà una gara difficile, contro una squadra molto ostica. Dovremo giocare con semplicità, senza lasciarci condizionare dall'ambiente. Anche oggi non è stato facile: il Vaduz è una buona squadra e a tratti ci ha messo in difficoltà. Sul 2-0 avremmo dovuto chiuderla definitivamente. Le occasioni per segnare il terzo gol non sono mancate e avrebbero ucciso la partita».

Il "Papa" si gode anche un primato destinato a restare nella storia del club. «Sono orgoglioso di aver segnato il primo gol ufficiale nel nuovo stadio, ma la cosa più importante resta sempre la squadra. Giocare qui è fantastico: il terreno è eccezionale e l'atmosfera era incredibile. Questa deve diventare una vera roccaforte per il Lugano».

Dello stesso avviso anche Mattia Croci-Torti, che preferisce concentrarsi soprattutto sui tre punti. «Oggi contava vincere e alla fine ci siamo riusciti. È un successo che ci fa bene», afferma il tecnico bianconero. «Abbiamo creato tante occasioni e avremmo dovuto chiudere prima la partita. Il gol subito ci ha complicato un po' le cose, ma l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto».

Croci-Torti, però, sa che c'è ancora margine di crescita. «Possiamo e dobbiamo migliorare alcune dinamiche. C'era pressione, era la prima di campionato nella nuova casa, ma ho visto una squadra libera di testa. Va dato merito anche al Vaduz, che ci ha creato qualche difficoltà. Noi, però, non siamo mai andati nel panico e ci portiamo a casa una vittoria meritata».

Il tecnico applaude anche il lavoro svolto sulle palle inattive, decisive con i gol di Papadopoulos e Mai. «Sono reti frutto del lavoro che facciamo ogni settimana in allenamento. Peccato per la traversa colpita da Behrens, perché avrebbe chiuso definitivamente la partita».

Spazio anche ai singoli. «Bichsel lo conoscevo molto bene: è un giocatore affidabile, concentrato e capace di vincere tanti duelli. Philström è veloce, ha qualità interessanti e un ottimo potenziale. Kendouci può darci una mano, così come tutti gli altri. Ho voluto ruotare la squadra perché questa stagione sarà lunga e tutti saranno importanti».

Infine, uno sguardo al mercato e all'atmosfera respirata alla AIL Arena. «Sappiamo che ci servono ancora alcuni rinforzi, ma dovranno arrivare giocatori con la giusta mentalità e la voglia di aiutarci. L'entusiasmo vissuto oggi nello stadio mi è piaciuto tantissimo: sarà una spinta enorme per la squadra e potrà fare davvero la differenza nel corso della stagione».

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys13100422
2Thun13100312
3Lugano13100211
4S.Gallo13100211
5Basilea13100101
6FC Lausanne-Sport11010110
7Grasshopper11010110
8Vaduz1000112-1
9Zurigo1000112-1
10Servette1000101-1
11Sion1000124-2
12Lucerna1000113-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 26.07.2026 20:10
ail arenacroci-tortiluganopapadopoulossuper league
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