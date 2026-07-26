Sui Campi Elisi arriva il capolavoro di Van der Poel
Dopo un testa a testa con Pogacar, l'olandese è andato a imporsi al fotofinish sul traguardo di Parigi. Lo sloveno si consola con la conquista del suo quinto Tour de France.
Dopo un testa a testa con Pogacar, l'olandese è andato a imporsi al fotofinish sul traguardo di Parigi. Lo sloveno si consola con la conquista del suo quinto Tour de France.
PARIGI - È stato un vero e proprio capolavoro quello firmato da Mathieu Van der Poel sui Campi Elisi. L'olandese dell'Alpecin-Premier Tech ha infatti dapprima ingaggiato un duello spettacolare con Tadej Pogacar nelle tre salite verso Montmartre, poi ha staccato la maglia gialla nel rettilineo finale, resistendo al ritorno del gruppo inseguitore. Sul traguardo, il 31enne - già vincitore della nona tappa canicolare con arrivo a Ussel - ha avuto la meglio al fotofinish sul compagno di squadra Jasper Philipsen e sulla maglia verde Mads Pedersen.
A prendersi la scena è però anche Tadej Pogacar, che con il quinto titolo in carriera eguaglia il record di vittorie nel Tour de France. Lo sloveno ha coronato il suo trionfo con una prestazione solida, confermandosi tra i grandi della storia del ciclismo.
In classifica generale, lo sloveno ha preceduto il belga Remco Evenepoel di 6 minuti e 26 secondi, mentre al terzo posto si è piazzato il suo compagno di squadra messicano Isaac Del Toro, staccato di 9 minuti e 42 secondi.
Con questo quinto successo, Pogacar raggiunge nomi leggendari come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Da segnalare anche il quarto posto del francese Paul Seixas, autore di una prestazione notevole a soli 19 anni.
🏆 MATHIEU VAN DER POEL! WHAT A FINISH!— Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026
🏆 MATHIEU VAN DER POEL !!! QUEL FINAL !!!#TDF2026 pic.twitter.com/JRoJjfOa2r