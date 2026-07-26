Sui Campi Elisi arriva il capolavoro di Van der Poel

PARIGI - È stato un vero e proprio capolavoro quello firmato da Mathieu Van der Poel sui Campi Elisi. L'olandese dell'Alpecin-Premier Tech ha infatti dapprima ingaggiato un duello spettacolare con Tadej Pogacar nelle tre salite verso Montmartre, poi ha staccato la maglia gialla nel rettilineo finale, resistendo al ritorno del gruppo inseguitore. Sul traguardo, il 31enne - già vincitore della nona tappa canicolare con arrivo a Ussel - ha avuto la meglio al fotofinish sul compagno di squadra Jasper Philipsen e sulla maglia verde Mads Pedersen.