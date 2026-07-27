Pirlo: niente Italia

L'attuale allenatore dello United FC ha pubblicato l'aggiornamento lunedì mattina, integrando e chiarendo il post condiviso domenica notte, in cui spiegava la sua posizione sul caso Fonbet.

«Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano», ha concluso Pirlo.