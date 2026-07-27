CALCIO
Pirlo: niente Italia
L'ex regista di Juve e Milan ha chiarito su Instagram che non guiderà gli azzurri
Imago
Pirlo: niente Italia
0 / 1
Pirlo: niente Italia
L'ex regista di Juve e Milan ha chiarito su Instagram che non guiderà gli azzurri
Pirlo: niente Italia
L'ex regista di Juve e Milan ha chiarito su Instagram che non guiderà gli azzurri
ROMA - Già in mattinata erano circolate indiscrezioni secondo cui Andrea Pirlo non avrebbe allenato l'Italia. La conferma è arrivata poco dopo dal diretto interessato, con una storia su Instagram: «Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana».
L'attuale allenatore dello United FC ha pubblicato l'aggiornamento lunedì mattina, integrando e chiarendo il post condiviso domenica notte, in cui spiegava la sua posizione sul caso Fonbet.
«Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano», ha concluso Pirlo.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT