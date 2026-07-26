Cerca e trova immobili
Segnalaci
TOUR DE FRANCE

Gianetti incorona Pogacar: «Ha un'aura alla Federer»

Il campione sloveno conquista il quinto Tour de France e raggiunge Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Cinque vittorie di tappa e oltre sei minuti su Evenepoel certificano un dominio senza precedenti.
Gianetti incorona Pogacar: «Ha un'aura alla Federer»
Imago
di 20min.ch | Pascal Ruckstuhl, Deutsche Presse-Agentur
+3
Gianetti incorona Pogacar: «Ha un'aura alla Federer»
Il campione sloveno conquista il quinto Tour de France e raggiunge Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Cinque vittorie di tappa e oltre sei minuti su Evenepoel certificano un dominio senza precedenti.
SPORT: Risultati e classifiche

PARIGI - Tadej Pogacar entra nella leggenda del ciclismo. Lo sloveno ha conquistato il suo quinto Tour de France, iscrivendo definitivamente il proprio nome in un club esclusivissimo. Con questo trionfo raggiunge mostri sacri come Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain, tutti capaci di vincere la Grande Boucle cinque volte. I sette successi di Lance Armstrong, invece, restano cancellati dagli albi d'oro dopo la squalifica per doping.

Dopo il tradizionale Tour d’Honneur, Pogacar ha provato a chiudere la sua cavalcata con un ultimo acuto sugli Champs-Élysées, ma a prendersi la gloria di giornata è stato Mathieu van der Poel, protagonista di uno spettacolare finale. Un dettaglio quasi marginale in una corsa dominata dall'inizio alla fine dallo sloveno, padrone dei 3'245 chilometri tra Barcellona e Parigi: cinque vittorie di tappa, una superiorità disarmante e oltre sei minuti rifilati al secondo classificato, un ottimo Remco Evenepoel.

TOUR DE FRANCE
Sui Campi Elisi arriva il capolavoro di Van der Poel

Lo stesso Pogacar fatica a spiegare un dominio così netto. «Non ho la sensazione di essere diventato molto più forte rispetto al 2024. Ma ho più esperienza e continuo a migliorare nelle piccole cose», ha raccontato il campione sloveno. Una crescita costante che, per gli avversari, ha reso praticamente impossibile tenere il suo ritmo: «Seguirlo è una missione impossibile», è stato il verdetto più ricorrente arrivato dal gruppo.

L’ultima tappa, intanto, è stata condizionata dall'emergenza incendi che ha colpito la zona di Bordeaux. Per motivi di sicurezza gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma, cancellando la partenza da Thoiry e riducendo il percorso da 133 a 88,7 chilometri, con la frazione disputata interamente nella capitale francese.

Il dominio di Pogacar non lascia indifferenti nemmeno fuori dal mondo del ciclismo. Il team manager Mauro Gianetti lo ha paragonato a Roger Federer, definendolo «un’icona» capace di andare oltre il semplice risultato sportivo. Non sono però mancati fischi e contestazioni lungo il percorso, soprattutto da parte di chi vede nella sua supremazia un elemento divisivo. La risposta del fuoriclasse sloveno è stata però chiara: «Questo ci rende solo più forti». Una mentalità che Pogacar dice di aver costruito anche ispirandosi a un altro campione assoluto come Novak Djokovic.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ciclismoleggende dello sportmathieu van der poelparigiremco evenepoeltadej pogacartour de france
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
120

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
3 gior
15

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
2 gior
102
220

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
1 gior

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
2 gior
33
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
5 ore

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
12 ore
15
86

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
15 ore
100
209

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 gior
64
180

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
7 ore
67
147

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
13 ore
10
59

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
2 gior
62
126

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
2 gior

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica
LIVE
LOCARNO
1 gior
19
32

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
3 gior
4
66

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»
LIVE
GERMANIA
16 ore
124

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
7
17

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
3 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto
LIVE
VAUD
1 gior
39
218

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
3 gior
1
15

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
LIVE
LUGANO
2 gior
18
76

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
2 gior
30

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Magazzino distrutto dalle fiamme
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
7
11

Magazzino distrutto dalle fiamme

Esce di strada e stende il palo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
24

Esce di strada e stende il palo

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
16

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
2 gior
10
49

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
63

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
3 gior
86

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

A loro non importa come ti chiami
LIVE
CANTONE
2 gior
7
27

A loro non importa come ti chiami

Nuove difficoltà a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
1 gior
49
62

Nuove difficoltà a Bellinzona

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
26

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Il franco sta per tornare super?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33

Il franco sta per tornare super?

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
2 gior
32
55

«Non me la sento»

Zali è la punta dell'iceberg
LIVE
LUCIO NEGRI & FRANCESCO ALBI
1 gior
19
88

Zali è la punta dell'iceberg

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
27

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»
LIVE
GERMANIA
1 gior

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»

Aereo si schianta sul tetto di una casa
LIVE
GERMANIA
1 gior

Aereo si schianta sul tetto di una casa

Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione
LIVE
AGENDONE
2 gior
12

Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
2 gior

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà
LIVE
CANTONE
1 gior
10
29

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
3 ore
12
79

E ora farà molto caldo

Volpato, doppio shock in Australia
LIVE
SERIE A
1 gior
6
25

Volpato, doppio shock in Australia

L'autista dell'autobus fa le flessioni in mezzo alla strada... per solidarietà?
LIVE
ZURIGO
2 gior
3
47

L'autista dell'autobus fa le flessioni in mezzo alla strada... per solidarietà?

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
3 gior
80
211

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
12 ore
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese
LIVE
CANTONE
2 gior
15

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati
LIVE
NAZIONALE
2 gior
1
24

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati

ULTIME NOTIZIE SPORT
«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»
LIVE
FCL
4 ore
3
8

«L'AIL Arena deve diventare una roccaforte»

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
5 ore
7
31

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Norris senza rivali: il Re di Ungheria resta lui
LIVE
FORMULA 1
7 ore
4
5

Norris senza rivali: il Re di Ungheria resta lui

Pazzo YB: domina, si fa riprendere e poi travolge il Sion
LIVE
SUPER LEAGUE
8 ore
2

Pazzo YB: domina, si fa riprendere e poi travolge il Sion

Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia
LIVE
FORMULA 1
9 ore
3

Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
12 ore
20
30

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Kayak cross, doppietta storica per i fratelli Marx
LIVE
CANOA
14 ore
1
7

Kayak cross, doppietta storica per i fratelli Marx

È molto più di un esordio: tocca al Lugano, tocca all'AIL Arena
LIVE
SUPER LEAGUE
16 ore
16
30

È molto più di un esordio: tocca al Lugano, tocca all'AIL Arena

Il Thun non ha perso la voglia di vincere
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
3
10

Il Thun non ha perso la voglia di vincere

L'ex Lugano Celar subito decisivo per il Basilea
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
1
4

L'ex Lugano Celar subito decisivo per il Basilea