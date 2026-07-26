Gianetti incorona Pogacar: «Ha un'aura alla Federer»

Lo stesso Pogacar fatica a spiegare un dominio così netto. «Non ho la sensazione di essere diventato molto più forte rispetto al 2024. Ma ho più esperienza e continuo a migliorare nelle piccole cose», ha raccontato il campione sloveno. Una crescita costante che, per gli avversari, ha reso praticamente impossibile tenere il suo ritmo: «Seguirlo è una missione impossibile», è stato il verdetto più ricorrente arrivato dal gruppo.

L’ultima tappa, intanto, è stata condizionata dall'emergenza incendi che ha colpito la zona di Bordeaux. Per motivi di sicurezza gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma, cancellando la partenza da Thoiry e riducendo il percorso da 133 a 88,7 chilometri, con la frazione disputata interamente nella capitale francese.