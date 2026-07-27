Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Il 6 luglio 2020, contrariato dall’esito, Zali avrebbe scritto dal proprio indirizzo email ufficiale al presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC e al collega consigliere di Stato Raffaele De Rosa, intimando di assumere la candidata, anche a costo di procedere al licenziamento di una persona già impiegata presso l’ente. Secondo quanto riportato, tale indicazione sarebbe stata eseguita: pochi giorni dopo, la donna avrebbe ricevuto due offerte di lavoro, scegliendo infine un impiego in un’altra struttura socio-sanitaria.

Alla stampa, Raffaele De Rosa ha dichiarato di non aver informato il Consiglio di Stato dell’esistenza di questa email. Alla luce di questi elementi, viene ora chiesto al Consiglio di Stato di chiarire per quale motivo non sia stato informato, se Paolo Sanvido avesse la competenza di trasmettere il curriculum della candidata alle Risorse umane dell’EOC e quali fossero le due funzioni offerte sulla base dell’ordine impartito da Zali.