LongLake è finito, ma l'estate non va in vacanza
Molti gli appuntamenti, musicali e non, in programma nei prossimi giorni
Molti gli appuntamenti, musicali e non, in programma nei prossimi giorni
LUGANO - Lugano prosegue l’estate con un ricco programma di eventi gratuiti dal 30 luglio al 2 agosto, tra cui spiccano le celebrazioni della Festa Nazionale del 1° agosto.
Tra gli appuntamenti, venerdì 31 luglio alle 21 il lungolago ospita La Milonga, serata di tango argentino alla Rivetta Tell. Dal 30 luglio al 31 agosto, al Parco Ciani, la mostra “Immagini che parlano, immagini che ascoltano” celebra il volontariato attraverso opere ispirate ad ascolto ed empatia.
Il 1° agosto la città festeggia con un programma che inizia alle 6 con la diana dei Tamburini Luganesi, seguito da corteo e cerimonie ufficiali in mattinata. La sera prevede animazione musicale, corteo alle 20.45, discorso ufficiale e concerto, fino allo spettacolo pirotecnico “Sinfonia di Luce” alle 22.30 sul Golfo di Lugano.
Ampio spazio anche alla musica: al Boschetto del Parco Ciani torna Lugano Beat Weekends con Roberto Testini (31 luglio) e Woodstock Alive (1° agosto). Domenica 2 agosto alle 10:30 la rassegna Aulos propone il concerto “Un cembalo per due”. A Lugano Marittima, Dj set il 30 e 31 luglio dalle 19 con Fa-nny e Sterky.
Programma completo su luganoeventi.ch.