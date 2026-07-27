LongLake è finito, ma l'estate non va in vacanza

Il 1° agosto la città festeggia con un programma che inizia alle 6 con la diana dei Tamburini Luganesi, seguito da corteo e cerimonie ufficiali in mattinata. La sera prevede animazione musicale, corteo alle 20.45, discorso ufficiale e concerto, fino allo spettacolo pirotecnico “Sinfonia di Luce” alle 22.30 sul Golfo di Lugano.

Ampio spazio anche alla musica: al Boschetto del Parco Ciani torna Lugano Beat Weekends con Roberto Testini (31 luglio) e Woodstock Alive (1° agosto). Domenica 2 agosto alle 10:30 la rassegna Aulos propone il concerto “Un cembalo per due”. A Lugano Marittima, Dj set il 30 e 31 luglio dalle 19 con Fa-nny e Sterky.