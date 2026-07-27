Due panchine rosa a Collina d'Oro

«Per dare un segno concreto e duraturo del proprio impegno, il Comune, in collaborazione con il Soroptimist Club Lugano, ha deciso di dipingere di rosa due panchine pubbliche, situate rispettivamente in via Collina d’Oro, presso la fermata autopostale di Sant’Abbondio a Gentilino e in via Roncone, ad Agra».



Contrassegnate dalla targhetta ufficiale del progetto e dotate di un QR code informativo, rappresentano il simbolo dell'iniziativa “Emozioni in Rosa”. Il loro obiettivo è richiamare l'attenzione della popolazione sull'importanza della prevenzione, dei controlli periodici e della diagnosi precoce del tumore al seno, contribuendo al tempo stesso a mantenere vivo il dialogo su una malattia che coinvolge migliaia di donne e le loro famiglie.

