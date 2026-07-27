Due panchine rosa a Collina d'Oro
L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno, promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.
L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno, promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.
COLLINA D'ORO - Il Comune di Collina d’Oro ha deciso di aderire al progetto nazionale “Emozioni in Rosa”, promosso da Soroptimist International Switzerland nell'ambito del programma 2025–2026.
L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno, promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce e manifestare vicinanza alle donne colpite dalla malattia e alle loro famiglie.
«Per dare un segno concreto e duraturo del proprio impegno, il Comune, in collaborazione con il Soroptimist Club Lugano, ha deciso di dipingere di rosa due panchine pubbliche, situate rispettivamente in via Collina d’Oro, presso la fermata autopostale di Sant’Abbondio a Gentilino e in via Roncone, ad Agra».
Contrassegnate dalla targhetta ufficiale del progetto e dotate di un QR code informativo, rappresentano il simbolo dell'iniziativa “Emozioni in Rosa”. Il loro obiettivo è richiamare l'attenzione della popolazione sull'importanza della prevenzione, dei controlli periodici e della diagnosi precoce del tumore al seno, contribuendo al tempo stesso a mantenere vivo il dialogo su una malattia che coinvolge migliaia di donne e le loro famiglie.
Attraverso questa collaborazione con il Soroptimist Club Lugano, il Municipio intende sostenere una campagna di sensibilizzazione di rilevanza nazionale, condividendone i valori di solidarietà, informazione e promozione della salute.
«Le due panchine rosa - spiega il comune - resteranno sul territorio comunale quale testimonianza tangibile dell'adesione del Comune al progetto e dell'impegno a favore della prevenzione, della salute pubblica e della sensibilizzazione della popolazione».