Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Grado 3 per l'Alto Ticino

A venire “graziato” dal caldo estremo, solo in parte però, con un'allerta di Grado 3, è l'Alto Ticino, per il quale sono da attendere dai 30 ai 34 gradi e minime fra i 18 e i 21 gradi. L'umidità, invece, dovrebbe essere compresa fra il 25 e il 40%.