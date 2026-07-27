Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
L'avviso di MeteoSvizzera sarà in vigore dalle 12 di mercoledì fino alla sera del 5 agosto. Sarà valido dagli 800 metri d'altitudine in giù. Per l'Alto Ticino sarà “solo” arancio.
LOCARNO - La canicola attesa è stata “rivista” al rialzo ma si farà attendere all'incirca 24 ore. È quanto riporta MeteoSvizzera che questo lunedì mattina ha aggiornato la sua pre-allerta caldo al grado superiore (ovvero grado 4 - pericolo marcato) sul Ticino centro-meridionale.
Sarà allerta rossa
L'allerta entrerà in vigore a partire dal mezzogiorno di mercoledì 29 luglio, e resterà in vigore almeno fino alle 20 di mercoledì prossimo, 5 agosto, con validità sotto gli 800 metri d'altitudine.
Sarà valida sulla maggior parte del territorio cantonale (Riviera, Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto compreso il Basso Moesano).
Fino a 36 gradi in pianura
Per quanto concerne le temperature, sono attese massime ben sopra la soglia dei 30 gradi, in una forchetta compresa tra i 32 e i 36 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le minime in pianura resteranno fra i 19 e i 24 gradi.
Il tasso d'umidità previsto si attesterà fra il 30 e il 45%.
Grado 3 per l'Alto Ticino
A venire “graziato” dal caldo estremo, solo in parte però, con un'allerta di Grado 3, è l'Alto Ticino, per il quale sono da attendere dai 30 ai 34 gradi e minime fra i 18 e i 21 gradi. L'umidità, invece, dovrebbe essere compresa fra il 25 e il 40%.
Negli scorsi giorni, va segnalato, l'allerta per le regioni più settentrionali era stata esclusa.