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Al portale nord (anche oggi) oltre dieci chilometri di coda
Il TCS suggerisce percorsi alternativi per evitare le lunghe attese verso sud.
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Fonte Sda
Al portale nord (anche oggi) oltre dieci chilometri di coda
Il TCS suggerisce percorsi alternativi per evitare le lunghe attese verso sud.
GÖSCHENEN - Il traffico delle vacanze estive in direzione sud resta intenso. Poco prima del mezzogiorno di lunedì, la coda davanti al portale nord del Gottardo a Göschenen (UR) ha raggiunto una lunghezza di oltre dieci chilometri.
Secondo quanto riferito dal TCS, gli occupanti delle auto devono quindi armarsi di pazienza per circa un'ora e 40 minuti prima di poter entrare nel tunnel autostradale lungo 17 chilometri, in direzione di Airolo (TI). Come percorso alternativo all'A2 viene consigliata l'A13 tramite il San Bernardino.
Anche in direzione nord è richiesta pazienza. Davanti al portale sud, alle 11, il traffico si è accumulato su una lunghezza di quattro chilometri.
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