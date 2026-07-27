Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

MELANO - Disagi alla circolazione oggi, verso mezzogiorno, a causa di un incidente avvenuto sulla cantonale a Melano.



Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, e come mostrano le immagini giunte in redazione, due veicoli - per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire - si sono scontrati frontalmente all’altezza del ristorante Pepper Grill.



Al momento non è noto se vi siano feriti, ma sul posto sono presenti anche ambulanze della Croce Verde. Sul posto sono intervenuti i pompieri per la pulizia dell'asfalto e la polizia per i rilievi di rito e la gestione del traffico.