VAL MARA
Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
L'incidente di fronte al ristorante Pepper Grill. Sul posto la polizia
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Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
L'incidente di fronte al ristorante Pepper Grill. Sul posto la polizia
Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
L'incidente di fronte al ristorante Pepper Grill. Sul posto la polizia
MELANO - Disagi alla circolazione oggi, verso mezzogiorno, a causa di un incidente avvenuto sulla cantonale a Melano.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, e come mostrano le immagini giunte in redazione, due veicoli - per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire - si sono scontrati frontalmente all’altezza del ristorante Pepper Grill.
Al momento non è noto se vi siano feriti, ma sul posto sono presenti anche ambulanze della Croce Verde. Sul posto sono intervenuti i pompieri per la pulizia dell'asfalto e la polizia per i rilievi di rito e la gestione del traffico.
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