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Un credito quadro di 1,5 milioni di franchi risanare le strade della città

Lo stanziamento servirà a risanare la viabilità e a favorire interventi a tutela dell’ambiente urbano.
Un credito quadro di 1,5 milioni di franchi risanare le strade della città
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Fonte Città di Locarno
elaborata da Redazione
Un credito quadro di 1,5 milioni di franchi risanare le strade della città
Lo stanziamento servirà a risanare la viabilità e a favorire interventi a tutela dell’ambiente urbano.

LOCARNO - Un nuovo investimento per preservare il patrimonio stradale cittadino e realizzare interventi legati all’adattamento climatico. Il Municipio di Locarno ha approvato il Messaggio municipale relativo al credito quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria per il periodo 2027-2030, per un importo complessivo di 1,48 milioni di franchi.

La rete stradale comunale, che comprende tutti i quartieri della città, si estende per circa 100 chilometri di strade e 35 chilometri tra marciapiedi e percorsi pedonali, con un valore patrimoniale stimato tra i 200 e i 230 milioni di franchi. A questo si aggiunge la rete di sentieri minori e pedemontani presenti sul territorio comunale.

Secondo il Municipio, grazie alla pianificazione degli interventi e a una gestione improntata all’efficienza, oltre l’80% della rete si trova in uno stato di conservazione medio-buono. La parte restante necessita invece di interventi che dovranno essere programmati nel breve e medio periodo.

«Con questo nuovo credito quadro, il terzo da quando è stato introdotto questo importante strumento, vogliamo continuare con la corretta conservazione del nostro patrimonio stradale, cogliendo anche l’occasione di eseguire alcuni interventi puntuali a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e della lotta alle isole di calore», spiega il capodicastero Opere pubbliche e ambiente Bruno Buzzini.

Gli interventi interesseranno praticamente tutti i quartieri cittadini e comprenderanno il risanamento delle pavimentazioni, il miglioramento della mobilità pedonale e la posa di nuove alberature. Sono inoltre previsti alcuni adeguamenti della rete delle canalizzazioni.

Tra i progetti più significativi dal punto di vista ambientale figura quello previsto sul fronte sud di via delle Scuole, dove verrà realizzata una fascia verde accompagnata da un nuovo viale alberato. L’intervento sostituirà il filare di alberi precedentemente presente sul lato nord e punta a ridurre l’effetto delle isole di calore in una zona urbana particolarmente esposta.

«Si tratta di un segnale chiaro della volontà del Municipio di venire incontro alle esigenze della popolazione anche da questo punto di vista», sottolinea l’Esecutivo cittadino.

L’importo stanziato è inferiore rispetto ai precedenti crediti quadro approvati in passato. Una scelta legata da un lato al buon lavoro svolto finora nella conservazione della rete stradale e dall’altro alla necessità di contenere la spesa pubblica, considerata la situazione finanziaria della Città. «Rimane infatti sempre una delle priorità del Municipio quella di garantire sul medio-lungo termine la stabilità economica di Locarno», conclude l’Esecutivo.

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