Un credito quadro di 1,5 milioni di franchi risanare le strade della città

La rete stradale comunale, che comprende tutti i quartieri della città, si estende per circa 100 chilometri di strade e 35 chilometri tra marciapiedi e percorsi pedonali, con un valore patrimoniale stimato tra i 200 e i 230 milioni di franchi. A questo si aggiunge la rete di sentieri minori e pedemontani presenti sul territorio comunale.