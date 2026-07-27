Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

BELLINZONA - Non accenna a placarsi il clamore mediatico - che ha ampiamente superato i confini nazionali - del caso degli audio che hanno messo nei guai Claudio Zali. Ieri la conoscente del presidente del Consiglio di Stato ha attaccato Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica e ha chiamato in causa altri due esponenti di spicco della Lega dei Ticinesi: Lorenzo Quadri e Norman Gobbi. «Già nel 2021 avvisai» entrambi, ha spiegato, «che Claudio (Zali, ndr) aveva comportamenti inopportuni e mi aveva aggredito. Eppure dopo una breve consultazione tra voi, a parole del vostro ministro la cosa è stata messa a tacere».