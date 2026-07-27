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Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Il ministro al centro della bufera aveva assicurato al collega che la vicenda «era riconducibile a dinamiche inerenti la sua sfera privata»
Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
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Fonte laRegione
elaborata da Redazione
Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
Il ministro al centro della bufera aveva assicurato al collega che la vicenda «era riconducibile a dinamiche inerenti la sua sfera privata»

BELLINZONA - Non accenna a placarsi il clamore mediatico - che ha ampiamente superato i confini nazionali - del caso degli audio che hanno messo nei guai Claudio Zali. Ieri la conoscente del presidente del Consiglio di Stato ha attaccato Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica e ha chiamato in causa altri due esponenti di spicco della Lega dei Ticinesi: Lorenzo Quadri e Norman Gobbi. «Già nel 2021 avvisai» entrambi, ha spiegato, «che Claudio (Zali, ndr) aveva comportamenti inopportuni e mi aveva aggredito. Eppure dopo una breve consultazione tra voi, a parole del vostro ministro la cosa è stata messa a tacere».

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Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni ha replicato a laRegione. «Confermo di aver ricevuto nel 2021 una segnalazione relativa a presunti comportamenti inappropriati da parte del collega. Ricordo che a suo tempo la questione era stata discussa internamente alla Lega interpellando anche il diretto interessato che aveva escluso la sussistenza di fatti rilevanti, spiegando che la vicenda era riconducibile a dinamiche inerenti la sua sfera privata».

Gobbi sottolinea inoltre un altro punto: «Non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria penale competente che facesse ritenere pendenti accertamenti o procedimenti relativi ai fatti richiamati».

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