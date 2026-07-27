Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

A sollevare ulteriori interrogativi sono anche le improvvise riduzioni di prezzo verificatesi nelle scorse settimane sempre in Ticino. Quando, a fine giugno, Michael Knobel ha aperto la stazione di servizio Etzelpark a Bellinzona, il concorrente Socar ha abbassato rapidamente i propri prezzi di 19 centesimi. Una vicenda che ha attirato l'interesse anche della politica.

Ma quando conviene uscire dall'autostrada per fare rifornimento?

Massimo Gonnella del TCS suggerisce a 20 Minuten la cosiddetta regola dei tre cinque: un risparmio di 5 centesimi al litro è vantaggioso solo per una deviazione massima di 5 km (10 km tra andata e ritorno) e per un pieno di almeno 50 litri.