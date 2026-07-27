Caso Karimova: multa di 3 milioni di franchi per Lombard Odier
Un ex gestore patrimoniale è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio e condannato
BELLINZONA - Il Tribunale penale federale ha condannato la banca privata ginevrina Lombard Odier a una multa di 3 milioni di franchi nell’ambito del caso Karimova. L’istituto non ha adottato misure organizzative sufficienti per prevenire il riciclaggio di denaro.
Un ex gestore patrimoniale è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio e condannato a una pena detentiva sospesa di 24 mesi. La Corte penale ha inoltre disposto la confisca di 400 milioni di franchi.
Il procedimento contro l’uzbeka Gulnara Karimova, considerata la principale imputata, è stato archiviato per prescrizione. Karimova sta attualmente scontando una pena detentiva nel suo Paese fino a dicembre 2028.
Le autorità uzbeke le negano il permesso di lasciare il Paese, rendendo impossibile emettere una sentenza di primo grado prima della scadenza dei termini. Anche il procedimento contro la sua "mano destra" è stato archiviato: l’uomo vive in esilio in Russia e nei suoi confronti sono stati emessi mandati di arresto internazionali.