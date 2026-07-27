Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Fingersi occidentali, per risultare più credibili

Dall'indagine condotta risulta che questi scrittori usino identificativi falsi, utilizzando preferibilmente nomi occidentali perché «aiuta a convincere i clienti che sono all'altezza del proprio compito». «Se vai online ora e cerchi di trovare aiuto per un saggio, invariabilmente ti vendono il servizio come se provenisse da qualcuno che si trova nel Regno Unito o negli Stati Uniti» ha detto la Kingori, aggiungendo che «niente di quello che ho visto può far capire che sia qualcuno di Nairobi. C'è questa idea che questo non potrebbe provenire da un Paese africano. Questo livello di intelletto e abilità non appartiene a delle persone del Kenya».

Si tratta di una sorta di razzismo culturale di cui è permeata la società occidentale, per la quale «l'Africa non è il posto dove la gente ha un'educazione scolastica». Come detto dalla professoressa Kingori: «ci hanno convinto che studiando e applicandosi avremmo raccolto i frutti del nostro lavoro», ma, in effetti, a godere dei benefici di questo impegno sono solo gli studenti che, grazie alla propria disponibilità economica, riescono ad accaparrarsi il lavoro intellettuale di preparati ma economicamente svantaggiati laureati kenioti.