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BERNA

Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo

Un 49enne svizzero ha perso la vita, il suo compagno è rimasto leggermente ferito.
Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo
imago/Christof Sonderegger
Due uomini sono precipitati durante la discesa in una crepaccio. (immagine simbolica)
di 20min.ch | Jasmin Steiger
Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo
Un 49enne svizzero ha perso la vita, il suo compagno è rimasto leggermente ferito.

BERNA - Nel pomeriggio di venerdì due uomini in cordata composta sono precipitati in un crepaccio durante la discesa dal Blüemlisalphorn.

La polizia bernese ha ricevuto la segnalazione poco dopo le 9.50. Secondo le prime informazioni, la cordata era partita venerdì mattina per un'escursione in montagna.

Persone attirate dalle grida di aiuto
Durante la discesa, per cause da chiarire, i due uomini sono precipitati in un crepaccio nella zona del Blüemlisalp Rothorn. Sabato mattina, terze persone che erano anch'esse in escursione sono state attirate dalle grida di aiuto e hanno quindi allertato i soccorsi.

I soccorritori intervenuti immediatamente hanno poi potuto recuperare i due uomini. Per uno dei due è stato possibile solo constatarne il decesso. Si tratta di un 49enne svizzero del Canton Vaud.

Le indagini sono in corso
Il secondo uomo ha riportato ferite leggere. Oltre alla Polizia cantonale di Berna, sono intervenuti anche un elicottero della Rega, un elicottero della Swiss Helicopter e specialisti del Soccorso alpino svizzero.

Sono state avviate indagini per chiarire l'esatta dinamica e le circostanze dell'incidente.

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