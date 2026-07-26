Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo

Persone attirate dalle grida di aiuto

Durante la discesa, per cause da chiarire, i due uomini sono precipitati in un crepaccio nella zona del Blüemlisalp Rothorn. Sabato mattina, terze persone che erano anch'esse in escursione sono state attirate dalle grida di aiuto e hanno quindi allertato i soccorsi.

I soccorritori intervenuti immediatamente hanno poi potuto recuperare i due uomini. Per uno dei due è stato possibile solo constatarne il decesso. Si tratta di un 49enne svizzero del Canton Vaud.