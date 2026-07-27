Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
Ritocchi alle tariffe Sunrise, modifiche per la 13esima AVS e ripresa dei collegamenti Swiss con Tel Aviv
BERNA - Entrano in vigore dal primo agosto diverse novità in Svizzera che toccano telefonia, previdenza, trasporti aerei, naturalizzazioni e mercato del lavoro. Tra queste, l’aumento delle tariffe per alcuni abbonamenti di telefonia mobile e internet e il ritorno dei voli Swiss da e per Tel Aviv.
Sunrise ritocca al rialzo i prezzi per clienti privati e aziendali: la tariffa mensile di base aumenta di 1,50 franchi per contratto, con un incremento di 75 centesimi per ogni abbonamento aggiuntivo nei pacchetti multipli e combinati. Per i marchi Yallo e Lebara gli aumenti variano tra 50 centesimi e 2 franchi, mentre restano esclusi i marchi Swype e Chmobile, alcune offerte business, le prepaid, i servizi supplementari e i pagamenti rateali dei dispositivi.
Sul fronte della previdenza, entrano in vigore modifiche anticipate dell’ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) per evitare effetti indesiderati con il primo versamento della tredicesima rendita AVS previsto a dicembre 2026. L’adeguamento mira a impedire che la somma tra rendite AVS e della cassa pensione superi l’85% dell’ultimo salario soggetto all’AVS.
Per il traffico aereo, Swiss prevede di riprendere i collegamenti con Tel Aviv a partire dal primo agosto. La decisione segue la ripresa, già da giugno, dei voli della casa madre Lufthansa, seppur con offerta ridotta, dopo le precedenti sospensioni legate alla situazione di sicurezza nella regione.
Novità anche per le naturalizzazioni: le procedure per le domande ordinarie vengono digitalizzate, consentendo lo scambio elettronico di dati tra autorità cantonali e Segreteria di Stato della migrazione. Infine, il Consiglio federale proroga fino al 31 gennaio 2027 la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto da 12 a 24 mesi, per sostenere le aziende in un contesto economico ancora difficile e contenere il rischio di disoccupazione.