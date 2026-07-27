Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

Sunrise ritocca al rialzo i prezzi per clienti privati e aziendali: la tariffa mensile di base aumenta di 1,50 franchi per contratto, con un incremento di 75 centesimi per ogni abbonamento aggiuntivo nei pacchetti multipli e combinati. Per i marchi Yallo e Lebara gli aumenti variano tra 50 centesimi e 2 franchi, mentre restano esclusi i marchi Swype e Chmobile, alcune offerte business, le prepaid, i servizi supplementari e i pagamenti rateali dei dispositivi.