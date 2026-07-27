Perseidi: fenomeno particolarmente atteso quest'anno

CONSIGLI UTILI: per godere appieno dello spettacolo conviene "salire il più in alto possibile" per sfuggire all'inquinamento luminoso della pianura e allontanarsi da un'eventuale copertura nuvolosa, raccomanda Emery. Spiega che bisognerà guardare verso nordest, in direzione della costellazione di Perseo. E che la cosa migliore da fare è scrutare la vastità del cielo ad occhio nudo, sapendo che se si ingrandisce l'immagine con un telescopio, si rischia di perdersi gran parte dello spettacolo. Attenzione a lasciare che l'occhio si abitui all'oscurità, evitando di guardare fonti luminose come ad esempio un cellulare.

DETRITI SPAZIALI: quando si parla di pioggia di stelle cadenti, si fa un uso improprio del termine, perché non si tratta evidentemente di questi astri, ma di detriti proveniente dalla cometa Swift-Tuttle. Queste meteore entrano nell'atmosfera terrestre a una velocità molto elevata (circa 210'000 km/h), producendo scie luminose al loro passaggio prima di disintegrarsi. Si tratta di granelli di circa 0,1 millimetri di diametro, che possono arrivare fino a 1 centimetro in casi eccezionali, indica Emery precisando che in media si possono vedere 25 meteore all'ora, ma fino a 100 durante il picco di attività e quando le condizioni sono perfette. Da notare che nel 2028 lo spettacolo delle Perseidi si preannuncia ancora più grandioso: ci saranno infatti dieci volte più meteore quando tra due anni l'orbita della cometa incrocerà quella della Terra.