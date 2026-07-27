«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
La Svizzera si avvia verso una carenza di medici di base. Linda Habib ne vive già oggi le conseguenze: ambulatori pieni e sempre più lavoro oltre ai pazienti. Eppure la 33enne sceglierebbe di nuovo questa professione in qualsiasi momento.
La Svizzera si avvia verso una carenza di medici di base. Linda Habib ne vive già oggi le conseguenze: ambulatori pieni e sempre più lavoro oltre ai pazienti. Eppure la 33enne sceglierebbe di nuovo questa professione in qualsiasi momento.
ZURIGO - «Volevo già da bambina diventare medico di famiglia, per essere presente per le persone», dice Linda Habib. Da alcuni mesi la 33enne lavora in uno studio medico di gruppo a Grenchen. Ascolta, visita, spiega, rassicura, prescrive farmaci, sutura ferite, telefona a specialisti e risponde alle e-mail provenienti dalle case anziani – e deve continuamente rifiutare nuovi pazienti.
«Fa male», dice. «Ma se dico sì a tutti, prima o poi non avrò più spazio per appuntamenti a breve termine e urgenze.» Un medico di famiglia presso cui bisogna aspettare tre settimane per un appuntamento non è più un medico di famiglia. «Chi ha una ferita o è a letto con la febbre alta non può aspettare», spiega mentre si disinfetta le mani prima di entrare in sala d’attesa.
«Signora Meier?» Una donna anziana si alza lentamente dalla sedia e segue Linda Habib nello studio. Una stretta di mano, un sorriso cordiale, poi la porta si chiude. I prossimi 30 minuti sono tutti per lei. Un’eccezione, la maggior parte dei medici oggi ha solo 15 minuti di tempo. «Altrimenti la situazione sarebbe ancora peggiore.»
L'assistenza di base perde pezzi
L'esperienza della dottoressa Habib corrisponde a quanto raccontano le più recenti statistiche mediche della federazione FMH. Un quarto dei medici ha già più di 60 anni, un ambulatorio di medicina di famiglia su tre non accetta più nuovi pazienti. Mentre la popolazione svizzera invecchia e il fabbisogno medico cresce, mancano proprio quei medici che per molti sono il primo punto di riferimento.
La carenza cambia anche lo sguardo su chi è già davanti alla porta. Persone con più malattie croniche o diagnosi psichiatriche hanno bisogno di tanto tempo. «È brutto dirlo», afferma Habib. «Ma in una giornata faticosa, quando si susseguono pazienti molto complessi, penso prima di tutto: «Oh no». Non perché non voglia curarli. Al contrario, spesso sono casi interessanti dal punto di vista professionale. Ma perché sa che il tempo in realtà non c’è. «E proprio queste persone, che ne hanno più bisogno, trovano più difficilmente un medico di famiglia.» Per la 33enne il motivo non sta nel fatto che i giovani medici non vogliano più esercitare la professione. Secondo FMH, circa il 40% degli studenti sceglie ancora una disciplina di base. «Semplicemente formiamo troppo pochi medici», dice.
Le cifre
Secondo FMH, la Svizzera continua a formare troppo pochi medici. Ogni anno circa 1300 studenti concludono qui gli studi di medicina. Allo stesso tempo vengono riconosciuti annualmente almeno 3200 nuovi diplomi di medico, spesso si arriva attorno ai 4000 – il 72% dei quali proviene dall’estero. La carenza si fa sentire soprattutto nell’assistenza di base con medici di famiglia e pediatri. Inoltre, le regioni rurali sono più colpite delle città, perché molti giovani medici preferiscono vivere e lavorare in aree urbane.
Il problema maggiore sono però i troppo pochi posti di master in medicina umana. Allo stesso tempo, l’associazione dei medici chiede un ulteriore sviluppo della procedura di ammissione. Il numerus clausus valuta soprattutto le capacità cognitive, ma dice poco su chi diventerà poi un buon medico. Competenze come la capacità sociale, la forza comunicativa o l’intelligenza emotiva sono altrettanto importanti nella vita professionale.
Il futuro appartiene agli studi di gruppo
Allo stesso tempo, la professione è cambiata. «Un tempo spesso un medico gestiva da solo lo studio, lavorava ben oltre il 100 percento e a casa aveva una moglie che lo sosteneva», spiega Habib. «Ma oggi non funziona più così, e ne sono molto contenta.» Ride, ma dietro la frase c’è una seria questione strutturale: come deve essere organizzato uno studio di medicina di famiglia affinché i giovani medici vogliano lavorarci a lungo termine?
La medicina di famiglia sta diventando più femminile, dice Habib. Molte dottoresse hanno figli, relazioni, impegni in associazioni o altri progetti. Lo stesso vale sempre più anche per gli uomini. «Nessuno vuole più lavorare al 120%.» Per Habib è quindi chiaro: lo studio individuale è superato, il futuro appartiene agli studi di gruppo. Inoltre, molto lavoro resta invisibile. Telefonate con specialisti, rapporti per assicurazioni o il coordinamento di trattamenti complessi avvengono spesso durante la pausa pranzo o dopo l’orario di lavoro. «La maggior parte di noi lavora dieci ore al giorno e ne fattura sette. Non ho studiato undici anni per lavorare gratis.»
Ha studiato per diventare come il medico di campagna del Giura presso cui ha fatto uno stage di un mese. Faceva visite a domicilio, seguiva la casa anziani, era medico scolastico, curava ferite e trattava le urgenze. «Non si annoiava mai», ricorda. «Lì ho capito: non voglio semplicemente essere medico di famiglia. Voglio essere proprio quel tipo di medico di famiglia.»
«Chi è disposto a fare il servizio di urgenza ogni due giorni?»
La medicina di famiglia interessante, infatti, non si trova in città. Lì il chirurgo è subito accanto, il centro radiologico dietro l’angolo, per quasi ogni problema c’è uno specialista. In campagna bisogna saper fare molto di più da soli. Durante il suo periodo a Zermatt, Habib ha trattato emergenze pediatriche, molte lesioni sportive, eseguito ecografie e preso decisioni che in città sarebbero state da tempo delegate. «La varietà è molto maggiore.»
Mentre racconta, però, fa una breve pausa. «Ma chi è disposto a fare il servizio di urgenza ogni due notti?» A Zermatt, ad esempio, lavorava in studio di giorno e di notte era di picchetto. La mattina dopo si ricominciava. Ha resistito così per nove mesi. «Poi ho capito: così non va.» È proprio qui che vede il dilemma dell’assistenza di base. Proprio dove la medicina è più varia e le persone hanno più bisogno di medici di famiglia, spesso le condizioni di lavoro sono le più difficili.
Se si chiede quindi a Habib cosa cambierebbe per prima come ministra della salute, la risposta arriva sorprendentemente veloce. I medici di famiglia dovrebbero essere pagati più equamente, dice. Hanno studiato quanto gli altri specialisti, ma guadagnano solo una frazione. «Non servono stipendi da capogiro, ma la discrepanza è troppo grande.» Allo stesso tempo, l’assistenza di base deve essere distribuita su più spalle. Infermieri e assistenti di studio appositamente formati potrebbero occuparsi di parte dell’assistenza, così che i medici di famiglia abbiano più tempo per i casi complessi. Infine, la prevenzione deve avere lo stesso valore del trattamento. «Spesso aspettiamo che le persone si ammalino», dice. «Invece dovremmo intervenire molto prima.»
I dati più recenti e completi sui redditi provengono da uno studio dell’UFSP del 2018, che ha analizzato i dati AVS degli anni dal 2009 al 2014. Secondo questo, il reddito mediano soggetto ad AVS di tutti i medici specialisti era di 190’577 franchi all’anno. A seconda della specializzazione, però, ci sono grandi differenze: gastroenterologi e gastroenterologhe hanno raggiunto il reddito mediano più alto con 381’466 franchi, mentre i medici di famiglia di medicina interna generale, con 168’618 franchi, erano tra le specialità meno retribuite.
Se le condizioni quadro non miglioreranno presto, ancora molti più medici di famiglia smetteranno rispetto a quanto già accade ora. «Alcuni sono già al limite e fanno tutto questo solo perché sperano che presto qualcosa cambi.»
Dall’ambulatorio al palcoscenico
Nonostante tutto, Habib parla quasi esclusivamente con entusiasmo della sua professione. A renderlo possibile sono soprattutto le persone e le loro storie. «Si ottiene un posto privilegiato nella vita dei pazienti.» Raccontano cose che forse non hanno mai detto a nessuno. «E io imparo da loro tanto quanto forse loro imparano da me.» Allo stesso tempo, ha imparato che ha bisogno di un equilibrio.
Ogni mercoledì si toglie il camice bianco e indossa un colorato abito per salire sul palcoscenico. «Canto e recito nei musical.» Lì non contano tariffe e valori di laboratorio, ma musica, creatività e intuizione. «Se non avessi questo», dice, «probabilmente non sarei felice nella vita lavorativa.»
La supplenza di Habib a Grenchen terminerà a settembre. E dove si stabilirà in futuro, ancora non lo sa. Le offerte non le mancano. «Quasi ogni studio in cui ho lavorato finora voleva tenermi.» Ma non cerca semplicemente un posto. «Cerco uno studio in cui possa essere quel medico di famiglia che ho conosciuto da studentessa nel Giura e che mi offra allo stesso tempo la flessibilità necessaria per il mio impegno parallelo.»