«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

Mentre racconta, però, fa una breve pausa. «Ma chi è disposto a fare il servizio di urgenza ogni due notti?» A Zermatt, ad esempio, lavorava in studio di giorno e di notte era di picchetto. La mattina dopo si ricominciava. Ha resistito così per nove mesi. «Poi ho capito: così non va.» È proprio qui che vede il dilemma dell’assistenza di base. Proprio dove la medicina è più varia e le persone hanno più bisogno di medici di famiglia, spesso le condizioni di lavoro sono le più difficili.

Se si chiede quindi a Habib cosa cambierebbe per prima come ministra della salute, la risposta arriva sorprendentemente veloce. I medici di famiglia dovrebbero essere pagati più equamente, dice. Hanno studiato quanto gli altri specialisti, ma guadagnano solo una frazione. «Non servono stipendi da capogiro, ma la discrepanza è troppo grande.» Allo stesso tempo, l’assistenza di base deve essere distribuita su più spalle. Infermieri e assistenti di studio appositamente formati potrebbero occuparsi di parte dell’assistenza, così che i medici di famiglia abbiano più tempo per i casi complessi. Infine, la prevenzione deve avere lo stesso valore del trattamento. «Spesso aspettiamo che le persone si ammalino», dice. «Invece dovremmo intervenire molto prima.»