Lite sul treno, parte un colpo di pistola

Stando a una nota delle autorità bernesi, tutto è iniziato con un alterco verbale poco dopo le 20. L’uomo ha quindi utilizzato dello spray al peperoncino contro l’adolescente che lo avrebbe minacciato con un coltello. L'adulto ha poi estratto una pistola e ha sparato un colpo in direzione del pavimento. I due protagonisti hanno quindi lasciato il treno.

Le forze dell’ordine hanno fermato lo sparatore alla stazione di Burgdorf, sequestrandogli l'arma. L’adolescente è stato a sua volta intercettato poco dopo nei pressi della stazione. La polizia ha avviato un’indagine sotto la direzione della procura regionale e sta cercando testimoni.