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Lite sul treno, parte un colpo di pistola

Dopo essere stato minacciato con un coltello da un giovane, un uomo ha prima usato lo spray al peperoncino e poi esploso un colpo
Lite sul treno, parte un colpo di pistola
Kapo Berna
Fonte Ats
di Redazione
Lite sul treno, parte un colpo di pistola
Dopo essere stato minacciato con un coltello da un giovane, un uomo ha prima usato lo spray al peperoncino e poi esploso un colpo

BURGDORF - Poteva anche finire male una lite verificatasi ieri sera su un treno nelle vicinanze di Burgdorf (BE). Un uomo ha esploso un colpo di pistola nel corso di una lite con un adolescente armato di un coltello. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Stando a una nota delle autorità bernesi, tutto è iniziato con un alterco verbale poco dopo le 20. L’uomo ha quindi utilizzato dello spray al peperoncino contro l’adolescente che lo avrebbe minacciato con un coltello. L'adulto ha poi estratto una pistola e ha sparato un colpo in direzione del pavimento. I due protagonisti hanno quindi lasciato il treno.

Le forze dell’ordine hanno fermato lo sparatore alla stazione di Burgdorf, sequestrandogli l'arma. L’adolescente è stato a sua volta intercettato poco dopo nei pressi della stazione. La polizia ha avviato un’indagine sotto la direzione della procura regionale e sta cercando testimoni.

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