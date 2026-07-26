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SVIZZERA / FRANCIA

Elicotteri svizzeri per domare gli incendi in Francia

Due Super Puma dell’esercito affiancheranno la Protezione civile francese
Elicotteri svizzeri per domare gli incendi in Francia
Depositphotos (ASafaric)
Fonte Ats
di Redazione
Elicotteri svizzeri per domare gli incendi in Francia
Due Super Puma dell’esercito affiancheranno la Protezione civile francese

BORDEAUX - La Svizzera ha promesso alla Francia il proprio sostegno nella lotta agli incendi boschivi. Su richiesta della Protezione civile francese, dovrebbero essere impiegati nel sud del Paese due elicotteri Super Puma dell’esercito.

Una richiesta dalla Francia in tal senso era pervenuta alle autorità elvetiche venerdì. Il sostegno è coordinato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), come hanno comunicato oggi gli organi competenti.

SVIZZERA / FRANCIA
Dalla Romandia per spegnere l'inferno

Il decollo dei due velicoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell’intervento, nel dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. Una piccola squadra dell’Aiuto umanitario della Confederazione accompagnerà il distaccamento dell’esercito.

Oltre agli elicotteri, in Francia sono già al lavoro alcune decine di pompieri svizzeri. Da sabato, circa 30 soccorritori di Ginevra sostengono le operazioni di spegnimento sulla costa atlantica nei pressi di Bordeaux. Questo intervento dovrebbe protrarsi fino al 1° agosto.

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