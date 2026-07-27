Cerca e trova immobili
Segnalaci
Argovia

«Non hanno ricevuto il sostegno a cui avrebbero avuto diritto»

Le scuse del Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle istituzioni argoviese, a madre e figlia vittime degli abusi di Patrick Frei.
«Non hanno ricevuto il sostegno a cui avrebbero avuto diritto»
Tamedia/20Minuten
di 20min.ch | Jonas Bucher
«Non hanno ricevuto il sostegno a cui avrebbero avuto diritto»
Le scuse del Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle istituzioni argoviese, a madre e figlia vittime degli abusi di Patrick Frei.

AARAU - Il Consigliere di Stato argoviese Dieter Egli (PS), responsabile del Dipartimento delle istituzioni di Argovia, ha chiesto scusa alle vittime nel caso di abusi che coinvolge l'ex granconsigliere UDC Patrick Frei (57).

SVIZZERA
In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

All’ex politico è contestato di aver drogato e violentato, complessivamente per oltre 180 volte nel corso di anni, la sua ex compagna Iwona L., la figlia allora quindicenne Paula L. e un’altra donna. È inoltre accusato di tentato omicidio plurimo, poiché i sedativi utilizzati avrebbero messo in pericolo la loro vita.

Procedura dell’Ufficio della migrazione sotto accusa
In un’intervista all’Argauer Zeitung, Egli afferma che le vittime «non hanno ricevuto l’aiuto che avrebbero dovuto». Allo stesso tempo difende l’operato dell’Ufficio della migrazione, sostenendo che abbia agito correttamente dal punto di vista legale. Il Cantone sta ora riesaminando le procedure e non esclude un’indagine esterna.

Dopo l’arresto dell’ex granconsigliere nell’autunno 2023, Iwona L. ha richiesto l’assistenza sociale. Il Comune di Untersiggenthal ha quindi segnalato il caso all’Ufficio della migrazione, come previsto dalla legge. In seguito, l’autorità ha disposto l’espulsione di madre e figlia, una decisione da allora fortemente criticata.

SVIZZERA
Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

«Mi dispiace infinitamente»
Egli riconosce che le persone coinvolte non sono state sostenute a sufficienza: «Le vittime non hanno ricevuto l’aiuto che avrebbero dovuto ricevere. Mi dispiace infinitamente e desidero scusarmi con loro e con tutte le persone profondamente scosse da questo caso».

Egli ribadisce però il sostegno all’Ufficio della migrazione: la segnalazione del Comune era imposta dalla legge e, sulla base delle informazioni allora disponibili, anche la decisione di espulsione era conforme al diritto. Nel frattempo sono però emersi nuovi elementi che hanno portato a una diversa valutazione. Egli non si esprime sulla procedura in corso davanti al Tribunale amministrativo.

«Il risultato è stato devastante per le due vittime»
Il direttore della giustizia si dichiara inoltre favorevole a un rafforzamento della protezione delle vittime di violenza domestica e sessuale. Respinge tuttavia l’accusa di un fallimento delle autorità, ribadendo che l’Ufficio della migrazione avrebbe «agito correttamente dal punto di vista legale». Ammette però: «Il risultato è stato comunque devastante per le due vittime».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
abusi sessualiargoviadieter eglipatrick freiSvizzera

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
17 ore

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
2 gior
103
222

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
2 gior

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
19 ore
81
162

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
23 ore
18
91

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
15 ore
25
129

E ora farà molto caldo

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
1 gior
100
209

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 gior
64
179

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
1 gior
13
65

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
2 gior
62
124

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
3 gior

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica
LIVE
LOCARNO
2 gior
19
32

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»
LIVE
GERMANIA
1 gior

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
3 gior
15

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto
LIVE
VAUD
2 gior
41
216

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
3 gior
30
119

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
15

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
5 ore
66
137

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
LIVE
LUGANO
2 gior
18
72

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

Magazzino distrutto dalle fiamme
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
7
11

Magazzino distrutto dalle fiamme

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
2 gior
30

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Esce di strada e stende il palo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
24

Esce di strada e stende il palo

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
62

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

A loro non importa come ti chiami
LIVE
CANTONE
2 gior
7
28

A loro non importa come ti chiami

Nuove difficoltà a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
1 gior
49
61

Nuove difficoltà a Bellinzona

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema

Zali è la punta dell'iceberg
LIVE
LUCIO NEGRI & FRANCESCO ALBI
1 gior
18
94

Zali è la punta dell'iceberg

Il franco sta per tornare super?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32

Il franco sta per tornare super?

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
17 ore
12
40

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
27

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
4 ore
37
62

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Aereo si schianta sul tetto di una casa
LIVE
GERMANIA
1 gior

Aereo si schianta sul tetto di una casa

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»
LIVE
GERMANIA
1 gior

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
2 gior

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
3 gior
10
49

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà
LIVE
CANTONE
2 gior
10
28

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
18 ore
11
76

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
1
10

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Volpato, doppio shock in Australia
LIVE
SERIE A
2 gior
6
25

Volpato, doppio shock in Australia

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
3 gior
33
64

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
4 gior
86

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Canyonista in difficoltà soccorso dalla Rega
LIVE
BIASCA
1 gior
5
28

Canyonista in difficoltà soccorso dalla Rega

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
3 gior
32
55

«Non me la sento»

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese
LIVE
CANTONE
2 gior
15

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
5 ore
2
17

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati
LIVE
NAZIONALE
2 gior
1
24

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
1 gior
23
30

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Brissago abbraccia il "suo" Nazionale
LIVE
BRISSAGO
2 gior
1
53

Brissago abbraccia il "suo" Nazionale

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
3 gior
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Aare più freddo: attivi i reattori a Beznau, ma a potenza ridotta
LIVE
SVIZZERA
1 min

Aare più freddo: attivi i reattori a Beznau, ma a potenza ridotta

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

Perseidi: fenomeno particolarmente atteso quest'anno
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Perseidi: fenomeno particolarmente atteso quest'anno

IA fuori controllo? «Il vero rischio è negli obiettivi sbagliati»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1
4

IA fuori controllo? «Il vero rischio è negli obiettivi sbagliati»

«La Banca nazionale ha realizzato un utile di 19-24 miliardi»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1
4

«La Banca nazionale ha realizzato un utile di 19-24 miliardi»

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
11
16

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
3 ore
5

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

Elicotteri svizzeri per domare gli incendi in Francia
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
17 ore
1
59

Elicotteri svizzeri per domare gli incendi in Francia

Lite sul treno, parte un colpo di pistola
LIVE
BERNA
18 ore
10

Lite sul treno, parte un colpo di pistola

Brienz, 10 ricorsi contro il rialloggiamento
LIVE
GRIGIONI
18 ore
3

Brienz, 10 ricorsi contro il rialloggiamento