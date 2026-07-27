«Non hanno ricevuto il sostegno a cui avrebbero avuto diritto»

Procedura dell’Ufficio della migrazione sotto accusa

In un’intervista all’Argauer Zeitung, Egli afferma che le vittime «non hanno ricevuto l’aiuto che avrebbero dovuto». Allo stesso tempo difende l’operato dell’Ufficio della migrazione, sostenendo che abbia agito correttamente dal punto di vista legale. Il Cantone sta ora riesaminando le procedure e non esclude un’indagine esterna.

Dopo l’arresto dell’ex granconsigliere nell’autunno 2023, Iwona L. ha richiesto l’assistenza sociale. Il Comune di Untersiggenthal ha quindi segnalato il caso all’Ufficio della migrazione, come previsto dalla legge. In seguito, l’autorità ha disposto l’espulsione di madre e figlia, una decisione da allora fortemente criticata.