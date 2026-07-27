Come si ricorderà durante un test di sicurezza interna le intelligenze artificiali hanno trovato una falla sconosciuta, si sono procurate diritti estesi, hanno raggiunto un computer con accesso a Internet e hanno colpito Hugging Face. L'attacco, ha indicato la settimana scorsa OpenAI, è stato "completamente controllato da un sistema di intelligenza artificiale autonomo". Ed è proprio sulla natura di questa fuga che Gilbert invita a riflettere.

"Dire che l'IA è scappata suona un po' esagerato, ma dal punto di vista tecnico non è sbagliato", argomenta il professionista. "OpenAI ha testato modelli potenti in un ambiente isolato. I consueti meccanismi di protezione contro gli attacchi informatici erano stati volutamente ridotti per questo test e i modelli hanno risolto complessi compiti di sicurezza. Hanno individuato una vulnerabilità finora sconosciuta in un sistema interno, si sono procurati privilegi avanzati e alla fine hanno raggiunto un computer con accesso a internet. Successivamente hanno attaccato i sistemi di Hugging Face, poiché presumevano di poter trovare lì le soluzioni per il test".