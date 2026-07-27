Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Nel suo intervento, Roberto Pronini ha sottolineato il costante impegno di AET a favore dell’ambiente e del territorio. Un’attenzione radicata nella cultura aziendale che accompagna in modo sistematico i progetti e gli interventi di rinnovo degli impianti di produzione e trasporto dell’energia elettrica in Ticino. Edy Losa ha quindi illustrato le caratteristiche tecniche dell’opera, evidenziando la sua integrazione nell’insieme delle misure di compensazione ambientale previste dal “Piano di utilizzazione cantonale degli impianti idroelettrici del Ritom”. Quest’ultimo è stato elaborato per permettere l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti di produzione idroelettrica del Ritom e dello Stalvedro, sul territorio dei Comuni di Quinto ed Airolo.

Giovanni Bernasconi ha infine richiamato l’importanza del risanamento della libera migrazione dei pesci in corrispondenza delle opere legate agli impianti idroelettrici. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualifica dei corsi d’acqua ticinesi promosso dal Cantone.