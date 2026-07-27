Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

In primis si chiede che «venga fatta piena luce sulla vicenda in modo celere, serio e trasparente». E poi: «Qualora i fatti emersi dovessero essere confermati nella loro sostanza, riteniamo che non vi sarebbe spazio per soluzioni parziali. In quel caso, sarebbero necessarie dimissioni complete da ogni carica pubblica e politica. La violenza di genere, così come ogni forma di incitamento, giustificazione o banalizzazione della violenza, non è compatibile con i valori su cui dovrebbe fondarsi la nostra società. A maggior ragione non può esserlo per chi rappresenta le istituzioni».

I giovani del Centro e dei Verdi Liberali precisano di non prendere posizione «per interesse di parte. Lo facciamo perché il Ticino ha bisogno di una politica capace di ricostruire fiducia, non di consumarla ulteriormente. Mancano pochi mesi alle prossime elezioni e il nostro Cantone ha davanti a sé problemi concreti, urgenti e reali. Una politica prigioniera degli scandali non riesce a dedicarsi con la necessaria serietà alle sfide che attendono la popolazione».