Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Una volta giunti a Stabio, parte dei motociclisti ha eseguito manovre illegali su una strada secondaria aperta al traffico, tra cui impennate e gare di accelerazione. A seguito delle segnalazioni giunte alla Centrale comune d’allarme (CECAL), sono intervenute pattuglie della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Mendrisio. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di partecipanti e della situazione sul posto, non è stato possibile identificare immediatamente i responsabili. Le indagini successive hanno permesso di risalire a 10 persone, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, tra cui due minorenni e otto maggiorenni. Nove di loro sono stati denunciati al Ministero pubblico quali pirati della strada per grave infrazione alla LCStr.

A loro carico sono state accertate, a vario titolo, eccessi di velocità, partecipazione a gare di velocità non autorizzate, guida senza autorizzazione e senza copertura assicurativa di responsabilità civile, abuso dio targhe e altre infrazioni. Nel corso del procedimento sono stati inoltre disposti il sequestro della licenza di condurre per nove imputati e il sequestro di un motoveicolo.