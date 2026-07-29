«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Quali sono le zone che più vi hanno colpito?

«Il nord delle Alpi è messo peggio del sud. Qua da noi è secco, ma si vedono meno gli effetti della canicola al momento. Nel Giura i boschi sono gialli. Marroni. Sembra autunno. E l'altopiano è tutto "bruciato". Sull'Oberalp ci sono rimasto male vedendo le condizioni degli alpeggi. Manca acqua».

E infatti molti contadini stanno pensando di tornare in pianura. Alcuni l'hanno già fatto.

«Ci abbiamo parlato. Ci sono apparsi veramente preoccupati. È un problema enorme per l'agricoltura. Gli effetti possono essere devastanti e si possono ripercuotere sull'economia».

