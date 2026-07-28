Guida sui cerchioni per chilometri
Un 32enne britannico è stato denunciato.
AMRISWIL (TG) - Ha continuato a guidare per diversi chilometri con due ruote ormai distrutte, procedendo praticamente sui cerchioni. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì tra Romanshorn e Amriswil, nel Canton Turgovia.
Poco prima dell'una, la centrale d'emergenza ha ricevuto la segnalazione di un automobilista che percorreva Hofstrasse, a Romanshorn, con uno pneumatico a terra e il portellone del bagagliaio aperto. Una pattuglia della Polizia cantonale ha rintracciato il veicolo poco dopo in un parcheggio di Sportplatzstrasse, ad Amriswil.
Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il conducente, un cittadino britannico di 32 anni, non era in condizioni di guidare. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che aveva percorso il tragitto tra Romanshorn e Amriswil con due ruote gravemente danneggiate, continuando a viaggiare praticamente sui cerchioni.
Lungo Hofstrasse sono stati recuperati diversi pezzi dell'auto e altri oggetti persi durante il tragitto. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.
Al conducente sono stati disposti un prelievo di sangue e un campione di urina. La patente gli è stata ritirata in via cautelare, mentre la Polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 32enne è stato denunciato al Ministero pubblico.