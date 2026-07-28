Guida sui cerchioni per chilometri

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il conducente, un cittadino britannico di 32 anni, non era in condizioni di guidare. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che aveva percorso il tragitto tra Romanshorn e Amriswil con due ruote gravemente danneggiate, continuando a viaggiare praticamente sui cerchioni.

Lungo Hofstrasse sono stati recuperati diversi pezzi dell'auto e altri oggetti persi durante il tragitto. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.