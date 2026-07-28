Caso Zali, è il giorno più lungo: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Di diverso avviso Gendotti. «Non scherziamo, come si può pensare a una casualità? Ci sono sicuramente comportamenti di Zali da biasimare. Ma ho la sensazione che qualcuno ne stia approfittando. Era risaputo da tutti che Zali fosse scomodo per la destra in generale».



Un personaggio ingombrante

Zali non era più da tempo funzionale all’alleanza tra Lega dei ticinesi e UDC. Anzi, con le sue idee, la stava mettendo a rischio. Senza Zali, Lega e UDC potenzialmente si riavvicinerebbero. Con un candidato come Piero Marchesi pronto a mettersi in gioco. Nel frattempo il domenicale leghista "Il Mattino", per mano dell’editrice Antonella Bignasca, ha comunicato che non appoggerà Zali in vista di un’eventuale ricandidatura nel 2027.



«Non si dimetterà»

«Non credo che Zali si dimetterà – afferma Rusconi –. Sicuramente non vorrà lasciare la sedia a Piero Marchesi, che non stima. Non so nemmeno se darà particolari spiegazioni. C'è poco da spiegare. È tutto piuttosto evidente purtroppo. È stato sfiduciato. Ma in Ticino non esiste la regola secondo cui se sei sfiduciato ti devi fare da parte. Penso che starà al suo posto fino ad aprile».

