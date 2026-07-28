Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Le foto che abbiamo ricevuto e che vi mostriamo sono chiare: lucchetti e catene (anche di buone dimensioni) tranciati di netto e veicoli sottratti. «Non è la prima volta che succede», spiega il lettore. Mesi fa si erano registrati episodi analoghi e, in quell'occasione, «avevo messo un adesivo con disegnata una telecamera per spaventare eventuali malintenzionati». Anche le autorità comunali erano state sensibilizzate affinché venisse installato un sistema di videosorveglianza pubblica nella zona. «È un posteggio già soggetto a furti», aggiunge il lettore. Purtroppo la storia si è ripetuta.

Da noi contattata, la Polizia cantonale spiega di non aver ricevuto segnalazioni o denunce relative né all'episodio in questione né ad altri avvenuti in territorio di Mezzovico nel mese di luglio. C'è però un dato che riguarda l'intero territorio cantonale nel mese che si avvia verso la conclusione: «Abbiamo registrato 83 furti di velocipedi e ciclomotori, compresi e-bike e monopattini elettrici». Si tratta di una cifra importante, ma non inedita: «Si tratta di un fenomeno in linea con l'anno scorso: nel luglio 2025 i dati erano pressoché identici, con differenze nell'ordine di due o tre casi», sottolinea ancora la Polizia cantonale.