Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
L'ultimo episodio domenica a Mezzovico. La Polizia cantonale: «Dall'inizio di luglio 83 furti sull'intero territorio ticinese».
L'ultimo episodio domenica a Mezzovico. La Polizia cantonale: «Dall'inizio di luglio 83 furti sull'intero territorio ticinese».
MEZZOVICO-VIRA - Quella giunta in redazione nelle scorse ore è l'ennesima segnalazione di colpi ai danni di biciclette, specialmente elettriche, e monopattini sul territorio ticinese.
Ci troviamo, questa volta, a Mezzovico e il teatro dell'attività criminale è il posteggio della Stazione FFS. Tra la mattinata di domenica e quella di lunedì, ignoti hanno sottratto almeno tre biciclette e diversi monopattini, probabilmente approfittando del buio per non dare nell'occhio.
Le foto che abbiamo ricevuto e che vi mostriamo sono chiare: lucchetti e catene (anche di buone dimensioni) tranciati di netto e veicoli sottratti. «Non è la prima volta che succede», spiega il lettore. Mesi fa si erano registrati episodi analoghi e, in quell'occasione, «avevo messo un adesivo con disegnata una telecamera per spaventare eventuali malintenzionati». Anche le autorità comunali erano state sensibilizzate affinché venisse installato un sistema di videosorveglianza pubblica nella zona. «È un posteggio già soggetto a furti», aggiunge il lettore. Purtroppo la storia si è ripetuta.
Da noi contattata, la Polizia cantonale spiega di non aver ricevuto segnalazioni o denunce relative né all'episodio in questione né ad altri avvenuti in territorio di Mezzovico nel mese di luglio. C'è però un dato che riguarda l'intero territorio cantonale nel mese che si avvia verso la conclusione: «Abbiamo registrato 83 furti di velocipedi e ciclomotori, compresi e-bike e monopattini elettrici». Si tratta di una cifra importante, ma non inedita: «Si tratta di un fenomeno in linea con l'anno scorso: nel luglio 2025 i dati erano pressoché identici, con differenze nell'ordine di due o tre casi», sottolinea ancora la Polizia cantonale.
A ingolosire i malintenzionati sono soprattutto le e-bike e le biciclette di fascia alta. Per quanto non sia possibile tracciare l'identikit-tipo del ladro di biciclette, le autorità affermano che «ci si trova confrontati sia con singoli sia con sodalizi più strutturati. A tal riguardo possiamo aggiungere che, nel corso degli ultimi anni, le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto di alcuni gruppi attivi in questo genere di reato».
Il vademecum anti-furti
Ecco infine alcuni utili consigli, sempre della Polizia cantonale, sul fronte della prevenzione. «Semplici accorgimenti permettono di ridurre sensibilmente il rischio». Nell'ordine:
– Utilizzare un lucchetto robusto e di qualità, preferibilmente ad arco (U-lock) o a catena rinforzata; i cavi sottili in acciaio offrono una protezione minima.
– Assicurare sempre il telaio, e non solo la ruota, a una struttura fissa e solida, come una rastrelliera o un portabici ancorato al suolo.
– Combinare due sistemi di chiusura di tipo diverso: aumentare il tempo e lo sforzo necessari scoraggia i ladri.
– Privilegiare posteggi in zone illuminate, frequentate e possibilmente videosorvegliate, evitando di lasciare il mezzo incustodito all'aperto durante la notte.
– Per le e-bike, rimuovere batteria, display e altri componenti facilmente asportabili quando si lascia il mezzo.
– Annotare il numero di telaio, conservare la fattura d'acquisto e fotografare la bicicletta: sono elementi preziosi per l'identificazione e l'eventuale recupero in caso di furto.
– Denunciare sempre il furto, anche quando il mezzo sembra di modesto valore: ogni segnalazione contribuisce a inquadrare il fenomeno e a orientare le indagini.