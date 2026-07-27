Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

BELLINZONA - Libero Corti, detto "Bibo", è l'abbonato numero 500 del Bellinzona, un club che, tra mille difficoltà, sta cercando di ricostruire e ripartire. La proprietà ticinese, guidata da Renato Sergi, sta riavvicinando diversi granata DOC. Ogni abbonamento racconta una storia, ma quello numero 500 del Bellinzona Calcio ha un significato particolare. Dietro questo traguardo c'è un tifoso che ha scelto di rinnovare - anzi, di ridare - la propria fiducia ai colori granata. «Negli anni in cui al timone della società c'erano Bentancur e Trujillo non ho sottoscritto la tessera. Quando il nostro Bellinzona è tornato ticinese, non ho esitato un momento a farlo. Sono un nazionalista... (ride, ndr) e non ho avuto dubbi. Sono curioso ed emozionato nel tornare a sostenere la squadra al Comunale».