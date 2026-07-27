Thibaut Petit nuovo allenatore della Svizzera

Daniel Goethals, Segretario Generale di Swiss Basketball: «Cercavamo un profilo capace di unire leadership, competenza nel basket europeo e una perfetta conoscenza del nostro contesto nazionale. Thibaut riunisce pienamente queste qualità grazie alla sua esperienza ad alto livello e alla sua profonda conoscenza del nostro campionato, dei nostri giocatori e del basket svizzero».

Presente in Svizzera per oltre dieci anni nel corso della sua carriera, Thibaut Petit ha guidato diversi importanti club della Swiss Basketball League. Dopo le esperienze con Université BC Neuchâtel, BBC Monthey e Lugano Tigers, dal 2023 è alla guida del Fribourg Olympic, incarico che continuerà a ricoprire parallelamente alle sue nuove funzioni con la nazionale.