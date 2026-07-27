Thibaut Petit nuovo allenatore della Svizzera
In parallelo, il 46enne continuerà a guidare l'Olympic Friborgo
FRIBORGO - Swiss Basketball è lieta di annunciare la nomina di Thibaut Petit come nuovo allenatore della nazionale maschile svizzera. Forte di oltre 25 anni di esperienza nel basket professionistico, il tecnico assumerà ufficialmente il suo incarico a partire da agosto 2026.
Con questa nomina, Swiss Basketball sceglie un allenatore di grande esperienza a livello nazionale e internazionale, ma anche una persona che conosce particolarmente bene il basket svizzero e il suo ambiente.
Daniel Goethals, Segretario Generale di Swiss Basketball: «Cercavamo un profilo capace di unire leadership, competenza nel basket europeo e una perfetta conoscenza del nostro contesto nazionale. Thibaut riunisce pienamente queste qualità grazie alla sua esperienza ad alto livello e alla sua profonda conoscenza del nostro campionato, dei nostri giocatori e del basket svizzero».
Presente in Svizzera per oltre dieci anni nel corso della sua carriera, Thibaut Petit ha guidato diversi importanti club della Swiss Basketball League. Dopo le esperienze con Université BC Neuchâtel, BBC Monthey e Lugano Tigers, dal 2023 è alla guida del Fribourg Olympic, incarico che continuerà a ricoprire parallelamente alle sue nuove funzioni con la nazionale.
Il suo percorso in Svizzera è caratterizzato da numerosi successi. Campione svizzero con Neuchâtel nel 2007, ha successivamente arricchito il proprio palmarès con il Fribourg Olympic, conquistando in particolare tre titoli di campione svizzero, oltre a diverse Coppe Svizzere e SBL Cups.
Una solida esperienza internazionale
Oltre alla sua profonda conoscenza del basket svizzero, Thibaut Petit dispone di un'importante esperienza internazionale maturata nel corso di una carriera di oltre 25 anni sulle panchine professionistiche in Belgio, Francia e Russia.
Ha conquistato numerosi titoli nazionali e guidato più volte le sue squadre sulla scena europea. Il suo percorso comprende in particolare una finale di EuroCup Women, una qualificazione ai quarti di finale di EuroLeague Women e il recente raggiungimento dei quarti di finale di FIBA Europe Cup con il Fribourg Olympic.
Thibaut Petit conosce inoltre l'ambiente particolare delle squadre nazionali. Nel 2018 ha infatti guidato la nazionale svizzera femminile U18 e nel 2016 la nazionale maschile U20 dell'Armenia, dopo essere stato assistente della nazionale femminile belga.
Thibaut Petit, allenatore della nazionale maschile svizzera: «Sono profondamente onorato della fiducia che Swiss Basketball ripone in me. Dopo oltre dieci anni trascorsi in Svizzera, questo Paese è diventato una parte importante della mia vita e della mia carriera. Guidare la nazionale è per me un immenso orgoglio e una grande responsabilità. Insieme allo staff e ai giocatori, lavoreremo con passione, umiltà e ambizione per costruire una squadra che renda orgoglioso tutto il basket svizzero».
Thibaut Petit possiede una profonda conoscenza dei giocatori, dei club e delle specificità del basket nazionale. Un legame con la Svizzera che occupa inoltre un posto importante nella sua volontà di impegnarsi in questo nuovo progetto e di contribuire al suo sviluppo a lungo termine. L'obiettivo è fare della nazionale un vero progetto capace di unire l'intero movimento del basket svizzero, a tutti i livelli e sotto ogni aspetto.
Il mandato di Thibaut Petit inizierà ufficialmente nell'agosto 2026 con la prima finestra del secondo turno dei Pre-Qualifiers per il FIBA EuroBasket 2029 e proseguirà fino a giugno 2030, con l'obiettivo di garantire stabilità e continuità al progetto sportivo di Swiss Basketball.