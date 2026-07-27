Infantino attacca giornalisti ed esperti

«A coloro che siedono dietro le loro penne e fogli, dietro i loro schermi e diffondono odio e false voci, voglio dire: mentre voi vi nascondete dietro le quinte, noi della Fifa siamo in prima linea».

I critici farebbero solo divisioni, mentre lui e la Fifa «esplorano le strade», uniscono i tifosi e garantiscono «il miglior spettacolo del mondo». Il suo consiglio cinico a tutti i brontoloni: dovrebbero piuttosto «meditare, pregare o guardare una partita di calcio», invece di sprecare la loro energia per l'odio.