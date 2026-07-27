Tre Super Puma da Locarno alla Corsica per aiutare a spegnere gli incendi boschivi
I velivoli partiranno domani con una ventina di specialisti a bordo. La missione è coordinata dal DDPS.
I velivoli partiranno domani con una ventina di specialisti a bordo. La missione è coordinata dal DDPS.
LOCARNO - La Svizzera invierà tre elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per sostenere le operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo l'isola francese. I primi interventi aerei sono previsti a partire da mercoledì.
Lo ha reso noto il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), precisando che un distaccamento composto da membri della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dell'Esercito partirà domani mattina verso la zona d'intervento.
Una settimana in missione
I tre elicotteri Super Puma decolleranno da Locarno insieme al personale militare. La missione è prevista per una durata di sette giorni. L'operazione sarà coordinata dalla DSC tramite l'Aiuto umanitario della Confederazione, mentre i costi saranno coperti dagli stanziamenti esistenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS.
In un primo momento le autorità federali avevano annunciato l'invio di due velivoli, lasciando da definire il luogo d'impiego con le autorità francesi. Il dispositivo è stato nel frattempo ampliato a tre elicotteri.
La Svizzera è già impegnata nei soccorsi in Francia: da sabato una trentina di pompieri del Servizio antincendio e di soccorso della Città di Ginevra partecipano alle operazioni di spegnimento sulla costa atlantica, nella regione di Bordeaux. La loro missione dovrebbe concludersi il 1° agosto.