Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un'82enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese è stata rinvenuta priva di sensi nella piscina olimpionica. La donna è stata tratta in salvo da un bagnino, che ha iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver continuato le manovre di rianimazione, hanno trasportato l'82enne in ambulanza all'ospedale. A detta dei medici la donna versa in gravi condizioni.