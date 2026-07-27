BELLINZONA
Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
L'82enne è stata tratta in salvo da un bagnino, che ha iniziato le manovre di rianimazione. Ora è in ospedale.
Tipress
Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
L'82enne è stata tratta in salvo da un bagnino, che ha iniziato le manovre di rianimazione. Ora è in ospedale.
BELLINZONA - Un principio di annegamento ha scosso la quiete del Bagno pubblico di Bellinzona, oggi poco prima delle 16.
Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un'82enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese è stata rinvenuta priva di sensi nella piscina olimpionica. La donna è stata tratta in salvo da un bagnino, che ha iniziato le manovre di rianimazione.
Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver continuato le manovre di rianimazione, hanno trasportato l'82enne in ambulanza all'ospedale. A detta dei medici la donna versa in gravi condizioni.
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