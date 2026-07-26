Incendi in Francia e Spagna, oltre 325'000 gli sfollati

L'area intorno alla popolare località turistica di Arcachon è stata particolarmente colpita da una «tempesta di fuoco», ha dichiarato il tenente colonnello Éric Brocardi. Di fronte a questo fenomeno, e all'enorme portata delle fiamme, i vigili del fuoco stanno operando in modo difensivo, come descritto da un portavoce della Federazione Nazionale dei pompieri: «È una strategia da tempo di guerra; siamo costantemente sotto attacco e dobbiamo portare tutti in salvo».

