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Incendi in Francia e Spagna, oltre 325'000 gli sfollati

Sul territorio francese sono già andati in fumo più di 115mila ettari di terreno
Incendi in Francia e Spagna, oltre 325'000 gli sfollati
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Incendi in Francia e Spagna, oltre 325'000 gli sfollati
Sul territorio francese sono già andati in fumo più di 115mila ettari di terreno

BORDEAUX - I pompieri francesi e spagnoli hanno combattuto anche oggi contro vasti incendi che hanno costretto oltre 325 mila persone a lasciare casa nei due Paesi: sia nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse altre regioni spagnole.

L'area intorno alla popolare località turistica di Arcachon è stata particolarmente colpita da una «tempesta di fuoco», ha dichiarato il tenente colonnello Éric Brocardi. Di fronte a questo fenomeno, e all'enorme portata delle fiamme, i vigili del fuoco stanno operando in modo difensivo, come descritto da un portavoce della Federazione Nazionale dei pompieri: «È una strategia da tempo di guerra; siamo costantemente sotto attacco e dobbiamo portare tutti in salvo».

Circa 115mila ettari sono andati in fumo in Francia dall'inizio dell'anno a causa degli incendi, una cifra «davvero eccezionale», ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez, «di gran lunga superiore a qualsiasi cosa abbiamo visto in passato».

«Stiamo combattendo contemporaneamente dai 30 ai 40 incendi» ogni giorno, ha aggiunto a France 2, sottolineando gli «oltre 13 mila roghi» dall'inizio dell'anno. Il ministro ha ribadito che la situazione relativa agli incendi nei dipartimenti della Gironda, delle Landes e del Var, in particolare, rimane «molto critica».

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