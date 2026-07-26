Incendi in Francia e Spagna, oltre 325'000 gli sfollati
Sul territorio francese sono già andati in fumo più di 115mila ettari di terreno
Sul territorio francese sono già andati in fumo più di 115mila ettari di terreno
BORDEAUX - I pompieri francesi e spagnoli hanno combattuto anche oggi contro vasti incendi che hanno costretto oltre 325 mila persone a lasciare casa nei due Paesi: sia nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse altre regioni spagnole.
L'area intorno alla popolare località turistica di Arcachon è stata particolarmente colpita da una «tempesta di fuoco», ha dichiarato il tenente colonnello Éric Brocardi. Di fronte a questo fenomeno, e all'enorme portata delle fiamme, i vigili del fuoco stanno operando in modo difensivo, come descritto da un portavoce della Federazione Nazionale dei pompieri: «È una strategia da tempo di guerra; siamo costantemente sotto attacco e dobbiamo portare tutti in salvo».
Circa 115mila ettari sono andati in fumo in Francia dall'inizio dell'anno a causa degli incendi, una cifra «davvero eccezionale», ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez, «di gran lunga superiore a qualsiasi cosa abbiamo visto in passato».
«Stiamo combattendo contemporaneamente dai 30 ai 40 incendi» ogni giorno, ha aggiunto a France 2, sottolineando gli «oltre 13 mila roghi» dall'inizio dell'anno. Il ministro ha ribadito che la situazione relativa agli incendi nei dipartimenti della Gironda, delle Landes e del Var, in particolare, rimane «molto critica».