Attentato al Pride di Berlino, arrestato un presunto passeggero

Il sospetto autore, è stato chiarito, non ha utilizzato solo il suo veicolo come arma. Avrebbe presumibilmente aggredito anche dei passanti con un machete, ha precisato Dobrindt.

Cresce inoltre il bilancio delle vittime. Nell'attacco, secondo quanto riferito da Dobrindt, una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite o gravemente ferite.