L'attentatore di Berlino non si trova. La polizia: «Potenzialmente armato e pericoloso»

Secondo la "Bild" la polizia ha specificato che il sospettato si chiama Abdul Ballout e sarebbe un sostenitore dello Stato islamico. Ha pubblicato una foto segnaletica del 21enne. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca DPA il sospettato ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026.

Avvertimento delle autorità

Le autorità hanno lanciato un appello: «Se incontrate il sospetto, chiamate immediatamente il 110. Non rivolgetegli la parola: potrebbe essere armato e pericoloso». L’uomo è descritto come snello, alto circa 1,90 metri. Secondo la dpa, avrebbe familiari a Berlino ed è stato rilasciato dal carcere minorile a maggio 2026.