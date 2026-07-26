L'attentatore di Berlino non si trova. La polizia: «Potenzialmente armato e pericoloso»
Il bilancio è attualmente di un morto e 16 feriti. Alcuni di questi lottano tra la vita e la morte.
BERLINO - La polizia di Berlino è ancora alla ricerca dell’uomo che sabato sera ha lanciato un’auto contro la folla nei pressi della festa del Christopher Street Day. Nella notte, le autorità hanno reso noto di aver identificato un sospetto. «L’uomo è noto alla polizia ed è attribuito all’ambiente islamista di Berlino», ha dichiarato il portavoce Florian Nath.
L’atmosfera festosa nel cuore della capitale si è interrotta bruscamente intorno alle 22.00, quando un furgone bianco, nei pressi di Potsdamer Platz, si è improvvisamente lanciato sulla folla. Secondo la polizia, una donna è morta per le ferite riportate. Altre 16 persone sono rimaste ferite: 3 sono in pericolo di vita, 8 in condizioni gravi e 5 in modo lieve, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco Dominik Pretz. I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale.
Secondo la "Bild" la polizia ha specificato che il sospettato si chiama Abdul Ballout e sarebbe un sostenitore dello Stato islamico. Ha pubblicato una foto segnaletica del 21enne. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca DPA il sospettato ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026.
Avvertimento delle autorità
Le autorità hanno lanciato un appello: «Se incontrate il sospetto, chiamate immediatamente il 110. Non rivolgetegli la parola: potrebbe essere armato e pericoloso». L’uomo è descritto come snello, alto circa 1,90 metri. Secondo la dpa, avrebbe familiari a Berlino ed è stato rilasciato dal carcere minorile a maggio 2026.
Secondo Nath, l’autore si trovava con il furgone all’Ahornsteig, un sentiero nel parco parallelo a Lennéstrasse. Qui avrebbe investito diverse persone, forse travolgendole, prima che il veicolo si schiantasse contro un albero. Il conducente sarebbe poi sceso e fuggito in direzione sconosciuta.
La senatrice degli Interni di Berlino, Iris Spranger (SPD), insieme a Procura e polizia, dovrebbe fornire aggiornamenti nel tardo pomeriggio o in serata durante una conferenza stampa. Spranger ha interrotto le vacanze ed è in viaggio verso Berlino, ha riferito una portavoce. È in contatto con il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt (CSU). Il cancelliere Friedrich Merz (CDU) intendeva collegarsi a un briefing del ministero ed è in costante contatto con Dobrindt e le autorità, secondo fonti governative.
L’autore ha agito anche con un’arma da taglio?
La dinamica esatta degli eventi resta ancora poco chiara anche nella mattinata di domenica. «Fa parte delle indagini stabilire se, dopo la fase alla guida, ci sia stata una seconda fase del reato, con qualcuno che ha lasciato il veicolo e ha agito contro le persone con possibili armi da taglio», ha spiegato Nath. Alcuni testimoni parlano di feriti da colpi inferti con una lama e riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. La polizia sta verificando queste informazioni. Restano inoltre versioni contrastanti sul numero degli autori.
Non è ancora chiaro se il sospettato fosse alla guida del furgone bianco né a chi appartenga il veicolo. Si tratta di un mezzo privato, non a noleggio, ha precisato Nath. Il furgone, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo dell’attentato. I dettagli dell’accaduto, insomma, restano in gran parte da chiarire.
In queste ore la polizia ha effettuato diversi interventi collegati al caso. Tra questi, una perquisizione intorno all’1.10 in un appartamento nel quartiere Schöneberg. Non essendo stato trovato nessuno, non sono stati effettuati arresti, ha riferito Nath alla dpa.
Discussione sulla sicurezza
Secondo gli esperti, atti come quello avvenuto al CSD di Berlino sono estremamente difficili da prevenire. «Uno Stato o anche l’Unione Europea possono adottare molte misure per garantire la sicurezza delle persone», ha dichiarato Felix Neumann, esperto di terrorismo. Tuttavia, la sicurezza totale non è possibile: «Ci saranno sempre individui che, per vari motivi, ricorrono alla violenza e trovano delle falle».
Centinaia di migliaia alla parata
Sabato, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al CSD nella capitale. La parata, momento culminante di una settimana di eventi, è partita a mezzogiorno e si è conclusa in serata alla Porta di Brandeburgo. Gli organizzatori volevano lanciare un messaggio a favore di democrazia, tolleranza e diversità. Tra gli artisti, si è esibita anche la popstar Sarah Connor.
Dopo l’esibizione, il programma sul palco è proseguito finché un presentatore ha invitato il pubblico a lasciare l’area in modo calmo e ordinato. Sui maxischermi è apparsa la scritta «Evacuazione». I visitatori sono stati invitati a evitare la Colonna della Vittoria e a utilizzare gli accessi della metropolitana presso la Porta di Brandeburgo. Anche sui social gli organizzatori hanno esortato la gente a lasciare il luogo: «Per favore, tornate a casa. Il CSD è stato annullato».
Nella notte, gli organizzatori hanno inoltre annullato due eventi previsti per la domenica.