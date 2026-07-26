MEDIO ORIENTE
«Teheran disponibile a proseguire i negoziati»
L'Iran, secondo i media arabi, avrebbe comunicato la propria disponibilità ai mediatori pakistani
Getty Images
Fonte Ats Ans
«Teheran disponibile a proseguire i negoziati»
L'Iran, secondo i media arabi, avrebbe comunicato la propria disponibilità ai mediatori pakistani
TEHERAN - L'Iran ha comunicato al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya, che cita una fonte.
Frattanto, nel corso di un'intervista a Fox News, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il programma nucleare iraniano "deve essere arrivare alla sua fine, con o senza un accordo". Netanyahu vedrà martedì Donald Trump alla Casa Bianca.
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