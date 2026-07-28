«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Gli audio e quella e-mail

Al centro della presa di posizione vi sono «le parole attribuite a Claudio Zali negli audio diffusi», le «ammissioni di violenza nei confronti di una donna», le «pressioni esercitate per favorire una conoscente» e il «disprezzo manifestato verso un lavoratore frontaliere», elementi che, secondo l’associazione, delineano «un quadro incompatibile con il ruolo di Consigliere di Stato».

Il comunicato sottolinea inoltre un aspetto ritenuto particolarmente grave: il riferimento a un fidato «amico di Milano» disposto a svolgere un «lavoro sporco». «Milano è da anni uno dei principali territori di insediamento delle organizzazioni mafiose», osserva HelvEthica, precisando che ciò «non autorizza alcuna accusa nei confronti della persona evocata», ma rende «doveroso chiarire chi sia e perché venga ritenuta il riferimento naturale per risolvere un problema con la violenza».