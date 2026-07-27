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Aggredì brutalmente la madre: condannato per tentato omicidio
L'uomo, un 49enne, dovrà seguire un trattamento stazionario per la cura dei disturbi psichici.
Rescue Media
Fonte Corriere del Ticino
Aggredì brutalmente la madre: condannato per tentato omicidio
L'uomo, un 49enne, dovrà seguire un trattamento stazionario per la cura dei disturbi psichici.
Lo riporta il Corriere del Ticino, precisando che la Corte ha deciso per una pena di tre anni e sei mesi di detenzione, sospesa però a favore di un trattamento stazionario per la cura delle turbe psichiche.
I fatti, lo ricordiamo, risalgono al 29 dicembre 2025 e si sono svolti in via alle Vigne a Solduno. Stando quanto riferisce il CdT, l'allora 48enne ha aggredito la madre dopo che lei gli aveva chiesto di raccogliere l'aspirapolvere.
L'uomo l'ha pestata brutalmente e, nella disperazione, a un certo punto l'anziana ha deciso di fingersi morta. L'imputato stesso, convinto di averla uccisa, ha quindi chiamato la polizia per costituirsi. La donna ne era uscita gravemente ferita.
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