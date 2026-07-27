Aggredì brutalmente la madre: condannato per tentato omicidio

I fatti, lo ricordiamo, risalgono al 29 dicembre 2025 e si sono svolti in via alle Vigne a Solduno. Stando quanto riferisce il CdT, l'allora 48enne ha aggredito la madre dopo che lei gli aveva chiesto di raccogliere l'aspirapolvere.

L'uomo l'ha pestata brutalmente e, nella disperazione, a un certo punto l'anziana ha deciso di fingersi morta. L'imputato stesso, convinto di averla uccisa, ha quindi chiamato la polizia per costituirsi. La donna ne era uscita gravemente ferita.